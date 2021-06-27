Нидерланды сенсационно вылетели с Евро-2020, не пробившись в четвертьфинал

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
4 минуты
6,8 т.
Нидерланды Чехия

Сборная Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сенсационно проиграла команде Чехии. Встреча в Будапеште на Пушкаш-Арене завершилась со счетом 0:2.

Перед игрой букмекеры победу чехов оценивали коэффициентом 5,50. Успех Нидерландов котировался на уровне 1,69.

Прогноз букмекеров

Для сборных матч плей-офф Евро-2020 стал 12-м в истории противостояния. До этого пять раз побеждали голландцы и трижды чехи.

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Нидерланды с первых минут атаковали

Встреча началась очень остро. Уже на 1-й минуте де Лигг опасно бил головой. В последующие полчаса атаки накатывали то в одну сторону, то в другую. У Нидерландов выделялся Мален, который активничал на левом фланге.

Дензел Мален

Чехи не отсиживались в обороне, огрызаясь опасными выпадами. На 22-й минуте Шевчик отлично набросил на линию вратарской с правого крыла, а Соучек головой в падении, не попав в ворота.

Томаш Соучек

К 30-й минуте игра немного успокоилась и Нидерланды начала перепасовываться в центре поля. Чехия вторым номером пыталась ответить контратаками. Одна из таких на 38-й минуте едва не завершилась голом. Барак бил щечкой на технику с угла вратарской, но де Лигт успел накрыть мяч.

Антонин Барак

На последних минутах тайма Нидерланды прижали соперника к их воротам. Депай скинул на Ван Анхолта, но последний не попал в створ.

Патрик Ван Анхолт

После перерыва ситуация накалилась да предела. Сперва Мален после розыгрыша мяча на своей половине поля по центру выбежал один на один. Голландец не очень резко ушел вправо и Вацлик в падении смог выцарапать мяч.

Мален не смог обыграть голкипера

Чешская сборная моментально организовала ответку, Шик выбегал один на один со Стекеленбургом. На его пути оказался де Лигт и центральный защитник в падении побил мяч рукой.

Сергей Карасев

После видеопросмотра российский арбитр Сергей Карасев отменил желтую карточку, удалив защитника "Ювентуса".

Карасев удаляет де Лигта

Это окрылило чехов. Они стали заиграли первым номером, разнообразно атаковали и на 68-й минуте открыли счет. Барак подал с углового на дальнюю штангу, Калас скинул на противоположную, откуда Томаш Голеш головой вознил мяч в ворота.

Томаш Голеш забил первый гол

У Нидерландов ничего не складывалось ни в атаке ни в нападении и за 10 минут до финальной сирены они пропустили второй гол.

Патрик Шик оформил окончательный результат

Все тот же Голеш завершил контратаку точным пасом в штрафную на набегающего Патрика Шика и бомбардир оформил окончательный результат. .

В четвертьфинале подопечные Ярослава Шилгавого сыграют 3 июля с Данией. Начало в 19:00.

Нидерланды – Чехия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 68 Голеш, 0:2 – 80 Шик.

Нидерланды – Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81), де Рон (Вегорст, 73), де Йонг, Вейналдум, де Лигт, Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия – Вацлик, Калас, Челюстка, Цоуфал, Кадержабек, Барак (Садилек, 90), Голеш (Крал, 86), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90).

Предупреждения: Думфрис (46), Цоуфал (56), де Йонг (84).

Удаление: де Лигт (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Нидерландов была в одной группе с Украиной, Северной Македоние и Австрией. Наши футболисты встречались с "оранжевыми" в 1-м туре и проиграли им 2:3.

Матч Нидерланды – Украина.

Сборная Дании пробилась в четвертьфинал, с крупным счетом одолев в 1/8 финала Уэльс.

Все пары плей-офф Евро-2020.
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