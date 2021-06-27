Нидерланды сенсационно вылетели с Евро-2020, не пробившись в четвертьфинал

Сборная Нидерландов в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу сенсационно проиграла команде Чехии. Встреча в Будапеште на Пушкаш-Арене завершилась со счетом 0:2.

Перед игрой букмекеры победу чехов оценивали коэффициентом 5,50. Успех Нидерландов котировался на уровне 1,69.

Для сборных матч плей-офф Евро-2020 стал 12-м в истории противостояния. До этого пять раз побеждали голландцы и трижды чехи.

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Встреча началась очень остро. Уже на 1-й минуте де Лигг опасно бил головой. В последующие полчаса атаки накатывали то в одну сторону, то в другую. У Нидерландов выделялся Мален, который активничал на левом фланге.

Чехи не отсиживались в обороне, огрызаясь опасными выпадами. На 22-й минуте Шевчик отлично набросил на линию вратарской с правого крыла, а Соучек головой в падении, не попав в ворота.

К 30-й минуте игра немного успокоилась и Нидерланды начала перепасовываться в центре поля. Чехия вторым номером пыталась ответить контратаками. Одна из таких на 38-й минуте едва не завершилась голом. Барак бил щечкой на технику с угла вратарской, но де Лигт успел накрыть мяч.

На последних минутах тайма Нидерланды прижали соперника к их воротам. Депай скинул на Ван Анхолта, но последний не попал в створ.

После перерыва ситуация накалилась да предела. Сперва Мален после розыгрыша мяча на своей половине поля по центру выбежал один на один. Голландец не очень резко ушел вправо и Вацлик в падении смог выцарапать мяч.

Чешская сборная моментально организовала ответку, Шик выбегал один на один со Стекеленбургом. На его пути оказался де Лигт и центральный защитник в падении побил мяч рукой.

После видеопросмотра российский арбитр Сергей Карасев отменил желтую карточку, удалив защитника "Ювентуса".

Это окрылило чехов. Они стали заиграли первым номером, разнообразно атаковали и на 68-й минуте открыли счет. Барак подал с углового на дальнюю штангу, Калас скинул на противоположную, откуда Томаш Голеш головой вознил мяч в ворота.

У Нидерландов ничего не складывалось ни в атаке ни в нападении и за 10 минут до финальной сирены они пропустили второй гол.

Все тот же Голеш завершил контратаку точным пасом в штрафную на набегающего Патрика Шика и бомбардир оформил окончательный результат. .

В четвертьфинале подопечные Ярослава Шилгавого сыграют 3 июля с Данией. Начало в 19:00.

Нидерланды – Чехия 0:2 (0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – 68 Голеш, 0:2 – 80 Шик.

Нидерланды – Стекеленбург, Думфрис, де Врей, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81), де Рон (Вегорст, 73), де Йонг, Вейналдум, де Лигт, Мален (Промес, 57), Депай.

Чехия – Вацлик, Калас, Челюстка, Цоуфал, Кадержабек, Барак (Садилек, 90), Голеш (Крал, 86), Соучек, Масопуст (Янкто, 79), Шевчик (Гложек, 85), Шик (Крменчик, 90).

Предупреждения: Думфрис (46), Цоуфал (56), де Йонг (84).

Удаление: де Лигт (55).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Нидерландов была в одной группе с Украиной, Северной Македоние и Австрией. Наши футболисты встречались с "оранжевыми" в 1-м туре и проиграли им 2:3.

Сборная Дании пробилась в четвертьфинал, с крупным счетом одолев в 1/8 финала Уэльс.