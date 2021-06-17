Нидерланды выиграли у Австрии на Евро-2020, сыграв в пользу Украины. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
3 минуты
4,4 т.
Мемфис Депай

Сборная Нидерландов добыла свою вторую победу на чемпионате Европы по футболу-2020, досрочно выйдя в 1/8 финала. "Оранжевые" перед трибунами в родном Амстердаме обыграли команду Австрии. Поединок 2-го тура группового этапа в квартете С завершился со счетом 2:0.

До этого Нидерланды и Австрия на уровне футбольных сборных встречались между собой 18 раз. 8 побед на счету нидерландской команды. Еще 4 раза была зафиксирована ничья.

Этот результат на "Йохан Кройфф Арене" оставляет Украине отличные шансы занять второе место.

"Оранжевые" с первых минут захватили инициативу в матче, просто смяв в дебюте австрийскую оборону.

Нидерланды доминировали
Видео дня

На десятой минуте Алаба сбил Думфриса в своей штрафной и Мемфис Депай реализовал четко реализовал пенальти.

Все 45 минут Маартен Стекеленбург был практически без работы, поскольку Нидерланды нейтрализовали нападение гостей, при этом создав несколько неплохих моментов.

Нидерланды большими силами атаковали

После перерыва голландцы просто феерили на поле, транжиря голевые моменты. Австрийские футболисты пытались проводить осмысленные атаки, но допускали очень много брака в завершающих передачах.

В нападении было много брака

Нидерланды усилиями Депая и де Врея раз за разом проверяли голкипера, но все было безрезультатно.

Нидерланды - Австрия

Успеха подопечные де Бура добились на 67-й минуте. Депай перехватил мяч в центре поля и отправил Малена в прорыв. Свежий нападающий невероятно быстро оказался у штрафной и щедро выкатил Думфрису на пустые ворота.

Дензел Думфрис поставил победную точку

Свой следующий матч Нидерланды проведут 21 июня с Северной Македонией (19:00). Австрия в этот же день и в это же время будет играть с Украиной.

Группы Евро-2020.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Календарь плей-офф Евро-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Нидерланды лишь на последних минутах обыграли команду Украины.

Андрей Ярмоленко (по центру) после решающего гола в матче
Матч Нидерланды – Украина.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

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