Швейцария за 20 минут разбила Турцию на Евро-2020

Сборная Швейцарии по футболу обыграла команду Турции в 3-м туре группового этапа Евро-2020. Матч на Олимпийском стадионе в Баку завершился со счетом 3:1.

До матча в Азербайджане эти национальные команды встречались между собой 15 раз. 4 победы на счету швейцарцев. 8 раз побеждали турки.

Турецкая сборная, которая со своего первого матча на турнире, не может настроить свою игру, в этом поединке держалась только до 6-й минуты, когда Сеферович открыл счет.

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Быстрый гол окрылил швейцарцев, они большими силами атаковали и спустя 20 минут удвоили преимущество. Джердану Шакири удался настоящий шедевр из-за пределов штрафной После выстрела хавбека "Ливерпуля" круглый снаряд перелетел и защиту и голкипера.

После перерыва турецкая сборная сделала попытку отыграться. Ирфан Джан великолепными финтами обманул защитников и из-за предел штрафной запустил крученый в дальнюю девятку.

Швейцарцы не стали отсиживаться в обороне и спустя несколько минут сняли все вопросы о победителе. Джака отдал вперед на Цубера, тот вырезал диагональ в штрафную, где Шакири точно с ходу сделал счет 3:1.

Швейцария – Турция 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 6 Сеферович, 2:0 – 26 Шакири, 2:1 – 62 Кахведжи, 3:1 – 68 Шакири.

Швейцария – Зоммер, Аканджи, Эльведи, Родригес, Видмер (Мбабу, 90), Джака, Фройлер, Цубер (Бенито, 85), Шакири (Варгас, 76), Эмболо (Мехмеди, 86), Сеферович (Гавранович, 75).

Турция – Чакыр, Сеюнджю, Демирал, Мюльдюр, Айхан (Йокушлу, 63), Чалханоглу (Токез, 86), Ундер (Караман, 80), Туфан (Языджи, 63), Кахведжи (Кекчю, 80), Челик, Йылмаз.

Предупреждения: Чалханоглу (70), Челик (75), Сеюнджю (76), Джака (78).

Напомним, что в понедельник, 21 июня, свой матч 3-го тура проведет и Украина.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют с Австрией. Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут встречу, а также неожиданный прогноз букмекеров на исход противостояния.

В российских СМИ предположили, что исход матча Украина – Австрия может лишить Россию плей-офф.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".