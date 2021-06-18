Швеция обыграла Словакию, выдав яркий второй тайм в матче Евро-2020. Видео

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче второго тура группового этапа Евро-2020 со счетом 1:0. Поединок прошел в Санкт-Петербурге.

Команды выдали далеко не самый интересный первый тайм, не создав ни одного стопроцентного момента за стартовые 45 минут. Шансы в основном возникали после фланговых подач и стандартных положений.

Словаки владели территориальным преимуществом, больше контролировали мяч и чаще входили в штрафную площадь скандинавской сборной, но до ударов в створ ворот дело так и не довели.

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Первый по-настоящему опасный момент был создан на 60-й минуте встречи. Аугустинссон откликнулся на навес Ларссона и мощно пробил под перекладину, но Дубравка в блестящем прыжке спас словаков от гола.

После этого шведы впервые в матче завладели инициативой и начали поддавливать номинальных гостей. Главным действующим лицом в эти минуты стал нападающий Александер Исак. Сначала его удару головой не хватило точности, а затем он обыграл полкоманды соперников и сильно пробил в ближний угол, но Дубравка снова выручил словаков.

Скандинавской команде удалось конвертировать преимущество в гол на 77-й минуте. Вышедший на замену Квайсон прокинул мяч мимо голкипера, а тот сбил нападающего с ног. Пенальти уверенно реализовал Форсберг.

Через несколько минут Швеция могла удвоить преимущество, но Исак пожадничал и не отдал пас на партнера, который находился в более выгодной позиции. В результате момент закончился только угловым.

Словаки пошли вперед и создали неплохой момент после стандарта, но им так и не удалось нанести акцентированный удар после "пожара" в штрафной площади соперников. В добавленное ко второму тайму время Швеция сумела сдержать натиск соперников и одержала первую победу на Евро-2020 благодаря яркой игре во втором тайме.

Швеция – Словакия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – Форсберг, 77 (пен.)

Швеция: Ольсен – Люстиг, Линделеф, Даниэльсон, Аугустинссон – С. Ларссон, К. Ольссон, Экдаль, Форсберг – Берг, Исак.

Словакия: Дубравка – Пекарик, Шатка, Шкриниар, Губочан – Куцка, Грошовски – Косцелник, Гамшик, Мак – Дуда.

В заключительном туре группового этапа шведы встретятся с Польшей, а словаки – с Испанией. Оба поединка запланированы на 23 июня.

Напомним, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня на Евро-2020 состоялось три матча. Сначала наша национальная команда одержала первую победу на турнира, одолев Северную Македонию.

После этого Бельгия совершила камбэк в игре с Данией, а Нидерланды легко разобрались с Австрией и обеспечили себе выход в плей-офф.