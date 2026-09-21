Итоговые цифры прошедшего в России электорального лохотрона никакого значения не имеют – все результаты этой постановки были написаны заранее. Важно другое: главной задачей для Путина и его обслуги на этот раз была явка – и они этого не скрывали. Надо сказать, что российская оппозиция сделала все от себя зависящее, чтобы эту явку поднять. Прискорбно наблюдать, как отсутствие реальной повестки и невозможность влиять на процесс заставляют наших коллег с головой окунаться в мошеннические схемы фашистской диктатуры, помогая ей добиваться нужного результата.

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Продолжение стратегии так называемого "Умного голосования" – весь этот бред, прикрывающий желание не выпасть из грантовой обоймы, – это уже не просто имитация активности, а деятельность, наносящая колоссальный вред. В отличие от предыдущих эпизодов политического идиотизма, в которые российская оппозиция впадала в разные годы, сегодня речь идёт о помощи в оправдании геноцида в Украине и легализации захвата фашистским режимом украинских территорий. Это тот аспект, на котором Путин и российская пропаганда делали особый акцент, прямо заявляя, что эти "выборы" призваны закрепить инкорпорацию временно оккупированных территорий Украины.

Попытки вовлечь людей в участие в путинском "выборном" лохотроне – это спекуляция на естественном желании нормального человека хоть как-то выразить своё негодование. Таких людей много, и их желание можно понять. Однако агитация идти на избирательные участки и тем самым поднимать явку – это прямая помощь режиму. Для диктатуры принципиально важно признание ее права проводить подобные процедуры. Играть по ее правилам – значит признавать ее легитимность.

Путинские процедуры – это "праздник", на котором мы – чужие. Это чумной барак, от которого следует держаться подальше. Единственное, что действительно должна делать российская оппозиция, чтобы называться оппозицией, – помогать Украине победить и уничтожить этот режим.