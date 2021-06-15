Франция благодаря автоголу победила Германию на Евро-2020

Сборная Германии на "Арене Мюнхен" проиграла команде Франции в заключительном матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020. Центральная встреча 15 июня завершилась со счетом 1:0.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Германия – Франция.

Для Франции это стало 15-й победой в 32 матчах против Германии на уровне сборных. Еще 8 поединков завершились вничью.

Перед встречей на поле приземлился активист Greenpeace, выступавший против использования нефти.

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Матч Германия начала первым номером, пытаясь позиционно найти ключи к воротам Льориса. До французской тройки нападения Бензема-Гризманн-Мбаппе мяч не доходил. Его в полной мере контролировали хозяева поля.

Лишь на 15-й минуте действующие чемпионы мира наконец-то попытались наладить контроль мяча и самим устроить перепасовку. Скорости в дебюте были очень невысокие.

Французы, теряя мяч сразу вступали в отбор. Игроки обеих команд играли очень осторожно, не обостряя ситуацию в подкатах. Ощущалось взаимное уважение футболистов.

Ситуация резко поменялась на 22-й минуте. Погба кинул по флангу Эрнандеса, тот простреливал вдоль ворот на Мбаппе, но Матс Хуммельс в попытке перехватить срезал мяч в собственные ворота.

Пропустив гол немцы активизировались. Им удалось перевести игру ближе к воротам соперника. Но несмотря на удар Мюллера и два штрафных Крооса к середине тайма по настоящему опасного момента в французских ворот не было.

Ближе к перерыву инициатива вновь перешла к французам. Те демонстрировали уверенное владение мячом, но без ударов по воротам Нойера.

В отборе Франция не боялась достаточно глубоко садиться в обороне. В атаке Германии не хватало креативно. Чувствовался небольшой мандраж, в то время как подопечные Дешама играли расковано и свободно от давления трибун.

Лишь на 38-й минуте немцы смогли создать первый голевой момент. Но удар Илкая Гюндогана оказался очень неточным.

После перерыва французы слишком спокойно начали встречу и едва не были наказаны. Уже в дебюте Гнабри поймал на ногу кросс с фланга и только везение спасло Льориса от гола. Мяч пролетел над девяткой.

Немцы наращивали и наращивали преимущество и на 62-й минуте их инициативность переросло в давление. Франция старалась отвечать контратаками.

На 69-й минуте Мбаппе забил фантастический гол, обыграв четверых защитников, однако моментом ранее форвард ПСЖ залез в офсайд.

Под занавес встречи главный тренер бундестим Йоахим Лев решил поменять атакующее звено, выпустив двух новых футболистов. Сане и Вернер заменили Хаверца и Гнабри.

Французы резко добавили в единоборствах, убежали в контратаку и на последних секундах вновь забили гол, который снова был отменен из-за офсайда.

Свой следующий поединок на Евро-2020 сборная Германии проведет 19 июня против Португалии (19:00). В этот же день французы сыграют с венграми (16:00).

Франция – Германия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 20, автогол Хуммельс.

Франция – Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90), Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн.

Германия – Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Гозенс (Фолланд, 87), Гюндоган, Кроос, Хавертц (Сане, 74), Киммих, Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Предупреждение: Киммих (7).

Напомним, что буднестим в 6-м туре Лиги наций установила исторический антирекорд. Поединок против Испании завершился поражением 0:6.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".