Франция благодаря автоголу победила Германию на Евро-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
5 минут
1,4 т.
Германия Франция

Сборная Германии на "Арене Мюнхен" проиграла команде Франции в заключительном матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020. Центральная встреча 15 июня завершилась со счетом 1:0.

OBOZREVATEL вел онлайн трансляцию матча Германия – Франция.

Для Франции это стало 15-й победой в 32 матчах против Германии на уровне сборных. Еще 8 поединков завершились вничью.

Активист Greenpeace приземлился на поле перед стартом матча

Перед встречей на поле приземлился активист Greenpeace, выступавший против использования нефти.

Видео дня

Матч Германия начала первым номером, пытаясь позиционно найти ключи к воротам Льориса. До французской тройки нападения Бензема-Гризманн-Мбаппе мяч не доходил. Его в полной мере контролировали хозяева поля.

Игра прошла на невысоких скоростях.

Лишь на 15-й минуте действующие чемпионы мира наконец-то попытались наладить контроль мяча и самим устроить перепасовку. Скорости в дебюте были очень невысокие.

Футболисты старались максимально выложиться на поле.

Французы, теряя мяч сразу вступали в отбор. Игроки обеих команд играли очень осторожно, не обостряя ситуацию в подкатах. Ощущалось взаимное уважение футболистов.

Франция минимально победила Германию.

Ситуация резко поменялась на 22-й минуте. Погба кинул по флангу Эрнандеса, тот простреливал вдоль ворот на Мбаппе, но Матс Хуммельс в попытке перехватить срезал мяч в собственные ворота.

Пропустив гол немцы активизировались. Им удалось перевести игру ближе к воротам соперника. Но несмотря на удар Мюллера и два штрафных Крооса к середине тайма по настоящему опасного момента в французских ворот не было.

Льорис работал по полной.

Ближе к перерыву инициатива вновь перешла к французам. Те демонстрировали уверенное владение мячом, но без ударов по воротам Нойера.

В отборе Франция не боялась достаточно глубоко садиться в обороне. В атаке Германии не хватало креативно. Чувствовался небольшой мандраж, в то время как подопечные Дешама играли расковано и свободно от давления трибун.

Французы хорошо играли в отборе.

Лишь на 38-й минуте немцы смогли создать первый голевой момент. Но удар Илкая Гюндогана оказался очень неточным.

После перерыва французы слишком спокойно начали встречу и едва не были наказаны. Уже в дебюте Гнабри поймал на ногу кросс с фланга и только везение спасло Льориса от гола. Мяч пролетел над девяткой.

Матч не изобиловал нарушениями.

Немцы наращивали и наращивали преимущество и на 62-й минуте их инициативность переросло в давление. Франция старалась отвечать контратаками.

Киллиан Мбаппе.

На 69-й минуте Мбаппе забил фантастический гол, обыграв четверых защитников, однако моментом ранее форвард ПСЖ залез в офсайд.

Команды пытались использовать ошибки друг друга.

Под занавес встречи главный тренер бундестим Йоахим Лев решил поменять атакующее звено, выпустив двух новых футболистов. Сане и Вернер заменили Хаверца и Гнабри.

Германия - Франция

Французы резко добавили в единоборствах, убежали в контратаку и на последних секундах вновь забили гол, который снова был отменен из-за офсайда.

Франция забила второй мяч
Карим Бензема недоволен отменой гола

Свой следующий поединок на Евро-2020 сборная Германии проведет 19 июня против Португалии (19:00). В этот же день французы сыграют с венграми (16:00).

Группа F

Франция – Германия 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 20, автогол Хуммельс.

Франция – Льорис, Варан, Павар, Кимпембе, Люка Эрнандес, Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90), Мбаппе, Бензема (Толиссо, 89), Гризманн.

Германия – Нойер, Рюдигер, Гинтер (Джан, 87), Хуммельс, Гозенс (Фолланд, 87), Гюндоган, Кроос, Хавертц (Сане, 74), Киммих, Мюллер, Гнабри (Вернер, 74).

Предупреждение: Киммих (7).

Напомним, что буднестим в 6-м туре Лиги наций установила исторический антирекорд. Поединок против Испании завершился поражением 0:6.

Группы Евро-2020.
Календарь группового этапа Евро-2020.
Группы Евро-2020.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно будет увидеть на телеканале "Украина".

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