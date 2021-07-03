Определился потенциальный соперник сборной Украины в полуфинале Евро-2020

Сборная Дании по футболу обыграла команду Чехии в четвертьфинале чемпионата Европы-2020. Поединок на Олимпийском стадионе в Баку завершился со счетом 1:2.

В полуфинале чехи сразятся с лучшей командой из пары Украина / Англия. Игра 1/2 финала состоится в среду, 7 июля. Начало в 22:00.

До этого Чехия и Дания на уровне футбольных сборных встречались 11 раз. Дважды победить удавалось скандинавам. На счету Чехии 3 выигранных матча.

Видео дня

Поединок начался феерически. Уже на 5-й минуте чехи позволили датчанам заработать совсем необязательный угловой. Стрюгер-Ларсен отправил мяч в район 11-метровой отметки, откуда забытый всеми полузащитник Томас Дилейни головой с отскоком четко переправил мяч в сетку.

Пропущенный гол вынудил Чехию играть первым номером. Подопечные Ярослава Шилгавого неплохо комбинировали, но им не хватало разнообразия в атаке. Мяч держался неидеально, но игроки нападения быстро и регулярно добирались до датской штрафной.

Ни к чему серьезному это не приводило скандинавы без особых проблем справлялись с подачами в свою штрафную, не забывая и самим угрожать воротам соперника.

На 42-й минуте увлекшиеся чехи пропустили результативную контратаку. Мэле шведой вырезал передачу в центр, откуда первым на мяче был Дольберг. Форвард "Ниццы" вколотил круглого под перекладину, сделав счет 2:0.

Начало второго тайма стало зеркальным отображением первого. На 49-й минуте Цоуфал сделал полунавес в центр штрафной датчан, откуда Шик в касание пробил из-под защитника – это заметно оживило игру.

Скорости заметно возросли и мяч редко задерживался в центральном круге. Обе команды демонстрировали рваный ритм. Спокойная игра перемежалась взрывными атаками со стороны обеих команд.

Концовка тайма прошла в постоянной борьбе в высоком темпе. На поле были постоянные нарушения правила и постоянный контакт и много единоборств. Однако зрители гол так и не увидели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/8 финала Чехия сотворила грандиозную сенсацию, выбив Нидерланды.

Дания на этой стадии прошла Уэльс, отгрузив 4 безответных мяча.

Отметим, что трансляции матчей Евро-2020 можно увидеть на телеканале "Украина".