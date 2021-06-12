Бельгия – Россия: онлайн видео голов на Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу в эти минуты играет с командой России в первом туре группового этапа чемпионата Европы-2020. Матч квартета B проходит на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Счет был открыт уже на 10-й минуте. Ромелу Лукаку получил мяч после ошибки защитника и точным ударом отправил круглый снаряд в нижний правый угол ворот. Спустя 20 минут Менье удвоил счет.

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Бельгия – Россия 2:0

Голы: 1:0 – 10 Лукаку,

2:0 – 34 Менье.

Бельгия – Куртуа, Боята, Вертонген, Алдервейрелд, Кастань (Менье, 27), Тилеманс, Дендонкер, Азар, Карраско, Лукаку, Мертенс.

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Россия – Шунин, Фернандес, Джикия, Жирков (Караваев, 43), Семенов, Головин, Баринов, Зобнин, Кузяев (Черышев, 29), Оздоев, Дзюба.

До этого на официальном уровне команды между собой встречались 7 раз. Россияне ни разу не праздновали успех. Еще три встречи завершились вничью.

Бельгия и Россия сыграли дважды во время отбора на чемпионат Европы-2020. 21 марта игра в рамках 1-го тура завершилась со счетом 3:1, а встреча 9-го тура в Санкт-Петербурге – со счетом 1:4.

Напомним, что за бельгийскую сборную сыграл их абсолютный лидер и один из сильнейших футболистов мира – Кевин де Брюйне. До этого 29-летний хавбек травмировал глазницу в финале Лиги чемпионов и перенес операцию.

Напомним, сборная Российской Федерации на Евро-2020 сыграет в квартете В, где кроме Бельгии ее соперниками станут команды Дании и Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сборной России выявили коронавирус за день до матча с Бельгией на Евро-2020