Испания в сумасшедшем матче с 8 голами обыграла Хорватию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
6 минут
15,3 т.
Испания Хорватия

Сборная Испании в феерическом матче вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020 года. На стадионе "Паркен" в Копенгагене она была сильнее вице-чемпионов мира хорватов в дополнительное время – 5:3, причем еще за пять минут до конца второго тайма испанцы вели в два мяча.

Пиренейцы, как и ожидалось, владели громадным преимуществом. К середине первого тайма хорваты лишь 27 раз коснулись мяча. Удивительно, что при такой игре именно "клетчатые" открыли счет.

Испания вышла в четвертьфинал.
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СТАТИСТИКА МАТЧА

Статистика матча.

Катастрофический для вратаря Испании Унай Симона произошел на 19-й минуте встречи. После паса Педри с центра поля голкипер команды Луиса Энрике неожиданно не смог остановить мяч и тот оказался в сетке ворот.

Унай Симон выносит мяч из ворот.
Гол в ворота Унай Симона.

Этот момент обескуражил "фурию роху", которая на несколько минут утратила контроль над игрой. Однако Хорватия воспользоваться этим не смогла, а на 38-й минуте пропустила. Затяжная атака испанцев завершилась ударом Гайи метров с 12, с которым справился вратарь "клетчатых", но Пабло Сарабия удачно сыграл на добивании – 1:1.

Пабло Сарабия празднует гол.
Испания сравняла счет на 38-й минуте.

После перерыва характер игры не изменился и уже на 57-й минуте испанцы вышли вперед. После навеса слева Ферранна Торреса опытный Сесар Аспиликуэта головой расстрелял голкипера соперника Ливаковича.

Болельщик сборной Испании.
Голкипер Хорватии Ливакович в игре.

Этот мяч вынудил сборную Хорватии большими силами идти вперед. Испанцы же контролем мяча умело сбивали темп и убивали время. Впрочем, на 66-й минуте Симону пришлось выручать свою команду после того, как защитник "клетчатых" Гвардиол бил практически в упор.

Гол Пабло Сарабии.

На 72-й минуте Альваро Мората в третий раз огорчил Ливаковича, но сделал это из положения вне игры. А уже через пять минут Ферран Торрес после паса со штрафного разобрался с Гвардиолом и отправил мяч в сетку.

На 85-й минуте Оршич после прострела Модрича буквально затолкал мяч в ворота Симона, а в компенсированное время хорватам удалась невероятная атака по левому флангу, после которой тот же Оршич навесил на Пашалича и тот ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Хорваты отыгрались со счета 1:3.

Таким образом, игра перешла в дополнительное время. В самом начале первого овертайма Оршич едва не попал в "рамку" ударом метров с 13. На 96-й минуте Крамарич обязан был забивать, но не сумел переиграть Симона с линии вратарской.

Гол Альваро Мораты.

Испания наказала соперника за такое расточительства. На 100-й минуте Альваро Мората принял навес Дани Ольмо и расстрелял Ливаковича – 4:3. А еще через три минуты Оярсабаль с прострела того же Ольмо вбил пятый мяч в ворота Хорватии.

На второй камбэк сил у "клетчатых" не хватило. Испания вышла в четвертьфинал Евро-2020, где 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет с победителем пары Франция – Швейцария.

Хорватия – Испания 3:5 д.в. (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: 1:0 – 20, автогол Педри, 1:1 – 38 Сарабия, 1:2 – 57 Аспиликуэта, 1:3 – 76 Ферран Торрес, 2:3 – 85 Оршич, 3:3 – 90 Пашалич, 3:4 – 100 Мората, 3:5 – 103 Ойарсабаль.

Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович (Брекало, 74), Вида, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания – Унай Симон, Гайя (Альба, 78), Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке (Фабиан Руис, 78), Педри, Бускетс (Родри, 102), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 88), Мората.

Предупреждения: Брозович (73), Чалета-Цар (83).

ОБЗОР МАТЧА

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Он выразил уверенность в том, что победитель игры определится в серии пенальти.

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