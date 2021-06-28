Испания в сумасшедшем матче с 8 голами обыграла Хорватию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Испании в феерическом матче вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу 2020 года. На стадионе "Паркен" в Копенгагене она была сильнее вице-чемпионов мира хорватов в дополнительное время – 5:3, причем еще за пять минут до конца второго тайма испанцы вели в два мяча.

Пиренейцы, как и ожидалось, владели громадным преимуществом. К середине первого тайма хорваты лишь 27 раз коснулись мяча. Удивительно, что при такой игре именно "клетчатые" открыли счет.

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СТАТИСТИКА МАТЧА

Катастрофический для вратаря Испании Унай Симона произошел на 19-й минуте встречи. После паса Педри с центра поля голкипер команды Луиса Энрике неожиданно не смог остановить мяч и тот оказался в сетке ворот.

Этот момент обескуражил "фурию роху", которая на несколько минут утратила контроль над игрой. Однако Хорватия воспользоваться этим не смогла, а на 38-й минуте пропустила. Затяжная атака испанцев завершилась ударом Гайи метров с 12, с которым справился вратарь "клетчатых", но Пабло Сарабия удачно сыграл на добивании – 1:1.

После перерыва характер игры не изменился и уже на 57-й минуте испанцы вышли вперед. После навеса слева Ферранна Торреса опытный Сесар Аспиликуэта головой расстрелял голкипера соперника Ливаковича.

Этот мяч вынудил сборную Хорватии большими силами идти вперед. Испанцы же контролем мяча умело сбивали темп и убивали время. Впрочем, на 66-й минуте Симону пришлось выручать свою команду после того, как защитник "клетчатых" Гвардиол бил практически в упор.

На 72-й минуте Альваро Мората в третий раз огорчил Ливаковича, но сделал это из положения вне игры. А уже через пять минут Ферран Торрес после паса со штрафного разобрался с Гвардиолом и отправил мяч в сетку.

На 85-й минуте Оршич после прострела Модрича буквально затолкал мяч в ворота Симона, а в компенсированное время хорватам удалась невероятная атака по левому флангу, после которой тот же Оршич навесил на Пашалича и тот ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Таким образом, игра перешла в дополнительное время. В самом начале первого овертайма Оршич едва не попал в "рамку" ударом метров с 13. На 96-й минуте Крамарич обязан был забивать, но не сумел переиграть Симона с линии вратарской.

Испания наказала соперника за такое расточительства. На 100-й минуте Альваро Мората принял навес Дани Ольмо и расстрелял Ливаковича – 4:3. А еще через три минуты Оярсабаль с прострела того же Ольмо вбил пятый мяч в ворота Хорватии.

На второй камбэк сил у "клетчатых" не хватило. Испания вышла в четвертьфинал Евро-2020, где 2 июля в Санкт-Петербурге сыграет с победителем пары Франция – Швейцария.

Хорватия – Испания 3:5 д.в. (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: 1:0 – 20, автогол Педри, 1:1 – 38 Сарабия, 1:2 – 57 Аспиликуэта, 1:3 – 76 Ферран Торрес, 2:3 – 85 Оршич, 3:3 – 90 Пашалич, 3:4 – 100 Мората, 3:5 – 103 Ойарсабаль.

Хорватия – Ливакович, Чалета-Цар, Гвардиол, Юранович (Брекало, 74), Вида, Ковачич (Будимир, 79), Модрич (Иванушец, 114), Влашич (Пашалич, 79), Брозович, Ребич (Оршич, 67), Петкович (Крамарич, 46).

Испания – Унай Симон, Гайя (Альба, 78), Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия (Пау Торрес, 72), Сарабия (Ольмо, 72), Коке (Фабиан Руис, 78), Педри, Бускетс (Родри, 102), Ферран Торрес (Ойарсабаль, 88), Мората.

Предупреждения: Брозович (73), Чалета-Цар (83).

ОБЗОР МАТЧА

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Он выразил уверенность в том, что победитель игры определится в серии пенальти.