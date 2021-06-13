Англия победила Хорватию на старте Евро-2020

Сборная Англии по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Хорватии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Поединок квартета D состоялся на лондонском "Уэмбли".

Как и предполагали букмекеры, хозяева с первых минут захватили инициативу, устроив настоящий штурм воротам Ливаковича.

Калвин Филиппс очень удачно создавал баланс англичан в центре поля.

Уже на 5-й минуте сборная Англии могли открывать счет стремительно убежав в контратаку, но крученый удар Фодена приняла на себя штанга.

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Хорватская защита с трудом справлялась с быстрыми передачами, оставляя пустые зоны на подходах к своей штрафной.

Англия полностью прижала соперника к своим воротам, не позволяя даже поднять голову.

Хорватский центральные полузащитники Брозович, Ковачич. Модрич, задача которых была организовывать атаки, первые 20 минут находились полностью без мяча. Очень мощная Англия тотально доминировала на поле.

Хорватские футболисты располагались в среднем блоке, не рискуя выходить из обороны дальними передачами

Ближе к концовке тайма запал англичан иссяк и британцы приступили к нудной перепасовке в районе центрального круга. Концовка прошла без моментов.

Открыть счет хозяева смогли сразу после перерыва. На 57-й минуте роскошная комбинация англичан завершилась точным ударом Рахима Стерлинга. Форвард получил восхитительный пас от Филлипса, смог найти пространство в штрафной и отправить круглого в ворота.

Забив гол Англичане включили енергосберегающий режим, при этом ничего не позволяя сделать оппонентам. Один из лидеров хорватской сборной Лука Модрич был постоянно под контролем. Если он и получал мяч, то это случалось далеко от штрафной площадки.

Первый удар в створ ворот Англии случился на 55-й минуте и его сделал именно футболист "Реала".

Под занавес английские игроки минимизировали свои риски в контроле мяча изредка "выстреливая" контратаками.

Англия – Хорватия 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 57 Стерлинг.

Англия – Пикфорд, Уокер, Мингз, Триппьер, Стоунз, Райс, Филлипс, Фоден (Рэшфорд, 71), Маунт, Стерлинг (Кэлверт-Льюин, 90), Кейн (Беллингем, 82).

Хорватия – Ливакович, Гвардиол, Вида, Чалета-Цар, Врсалько, Брозович (Влашич, 70), Ковачич (Пашалич, 85), Перишич, Модрич, Ребич (Петкович, 78), Крамарич (Брекало, 70).

Предупреждения: Чалета-Цар (42), Ковачич (48), Фоден (64), Брозович (66).

Свой следующий матч команда Гарета Саутгейта проведет 18 июня против Шотландии (16:00). Хорватская сборная в этот же день сразится с чехами (19:00).

Напомним, что до этой встречи обе сборные пересекались между собой 10 раз. Пять побед на счету родоначальников футбола. Еще две игры завершились вничью.

В 2018 году хорваты в заключительном туре группового турнира Группы А4 в Лиге наций проиграли Англии (1:2) и вылетели в низший дивизион.