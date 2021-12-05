Каминг-аут MELOVIN, абьюз в 'Неангелах' и разборки жен Виктора Павлика: самые громкие скандалы украинского шоу-бизнеса в 2021 году

2021 год был ярким на скандалы. Слава Каминская и Виктория Смеюха из "НеАнгелов" затеяли публичные разборки и по очереди ходили давать интервью, чтобы записать "ответочку" друг другу, MELOVIN ссорился с телеканалом М1 из-за вырезанных кадров его каминг-аута на сцене Atlas Weekend, а Лариса Созаева и Екатерина Репяхова не поделили Виктора Павлика и его бывшую квартиру.

Что еще случилось в мире украинского шоубиза за этот год – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Реальная любовь" 8-летней украинки с 13-летним блогером

В марте в Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети стали известными благодаря коротким роликам в TikTok с объятиями и поцелуями и постам в Instagram, в которых они рассказывали, что спят вместе и любят друг друга.

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Мать девочки, Дарья Маханец, полностью поддерживала дочь, пока полиция не возбудила уголовное дело о распространении детской порнографии.

Ей пришлось пойти на попятную, удалить все компрометирующие записи, запретить детям встречаться и публично признаться, что это была всего лишь "актерская игра" Миланы и Паши.

Секс-скандал с 75-летним актером Владимиром Талашко

Знаменитого советского актера, звезду фильма "В бой идут одни "старики" – 75-летнего Владимира Талашко обвинили во множественных сексуальных домогательствах к своим студенткам из КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Он якобы приглашал девушек к себе домой, чтобы рассмотреть их талант и дать несколько советов перед экзаменами.

Они выпивали, а затем он "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". После огласки скандала в сети, Министерство культуры инициировало расследование. В начале ноября стало известно, что Талашко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Голая фотосессия украинских моделей в Дубае

3 апреля 2021 года в Дубае арестовали толпу моделей, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике. Как выяснилось, организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он известен в кругах украинского бомонда из-за своей страсти к большому количеству женщин и секс-вечеринкам с оргиями.

Позднее Гречин признался, что у него были интимные отношения с двумя из моделей, которые принимали участие в скандальной съемке.

Скандал не утихает и сейчас. В ноябре вскрылась личность еще одной модели с голой фотосессии. Ей оказалась модель Лика Лев, участница шоу "ФешнРеаліті" на FashionTV UA и ведущая телеканала. Ее заставили записать публичное признание на программе и рассказать подробности инцидента, а после выгналииз телепроекта.

Каминг-аут исполнителя MELOVIN

В июле 2021 года певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что он – бисексуал, и поцеловал сначала девушку, а затем – рядом стоящего парня.

Скандал разгорелся и после громкого признания артиста. MELOVIN возмутился тем, что момент с его поцелуем был изъят из прямого эфира М1, а через несколько месяцев канал якобы отказался выпускать в ротацию его клип "Таємний знак". Глава М1 Сергей Перцев эксклюзивно для OBOZREVATEL прокомментировал, что артист таким образом решил попиарить себя в соцсети.

Также после события стало известно, что исполнитель нанял людей, чтобы совершить каминг-аут.

Скандал Alyona Alyona с "Кастой" и гонками на Софиевской площади

Рэп-исполнительница Alyona Alyona оскандалилась песней "Врун-врун" с Иваном Дорном и российской группой "Каста", выступавшей в Крыму в 2015 году. Также ее имя всплыло рядом с рэпером Рем Диггой, который открыто поддерживает террористов и выступает на Донбассе

Ей пришлось публично оправдываться и отказаться от дальнейшего сотрудничества с российскими артистами.

Позже, Alyona Alyona стала виновницей еще одного скандального инцидента, после которого ее даже вызвали на допрос в полицию. Правда, в качестве свидетеля.

Дело в том, что 10 августа на Софийской площади компания Red Bull снимала рекламный ролик с участием известных гонщиков и Alyona Alyona. Организаторы не получили разрешения и не отгородили площадку от пешеходов в качестве мер предосторожности. Их обвинили по статье "хулиганство", за которую грозит 4 года лишения свободы.

Рэперша заявила, что не знала об отсутствии соответствующего разрешения, а видео, которое снимали, якобы было посвящено Дню Независимости. Перед ней извинились неофициально, а сама Alyona Alyona пришла со своей командой лично отмывать следы от шин на Софиевскую площадь.

Прекращение сотрудничества Крапивиной и Лободы

Украинский продюсер Нателла Крапивина в июне заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса. Об этом она сказала после ссоры с российским певцом Филиппом Киркоровым.

Перед этим продюсер раскритиковала премию МУЗ-ТВ, назвав ее "цирком уродов", а после также жестко прокомментировала одно из фото Филиппа Киркорова на красной дорожке. Она написала под снимком: "Паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки".

Светлана Лобода в свою очередь отметила, что их скандал прожил в сети неделю, а также призналась, что она не общалась с Нателлой месяц. В октябре стало известно, что знаменитости уже разобрались во всем и больше не собираются публично копаться в грязном белье друг друга.

Ссора Илоны Гвоздевой и MELOVIN на "Танцях з зірками"

В октябре 2021 хореограф Илона Гвоздева и певец MELOVIN поскандалили после подготовки общего танца к эфиру "Танці з зірками". По ее словам, Мел приходил на тренировки пьяным, а его партнерша вообще могла пропустить занятие ради похода на маникюр. В ответ на обвинение певец назвал танцовщицу двуликой.

Когда звездная пара покинула паркет, Гвоздева злорадствовала и написала в Instagram о том, что теперь может спать спокойно. Кроме того, Илона оскандалилась во время своего интервью, назвав представителей ЛГБТ-сообщества "психически нездоровыми", а потом публично извинилась, сказав, что "не хотела обидеть это".

"Мисс Украина Вселенная-2021" призналась в любви к водке

Вокруг победы Анны Неплях на конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2021" в сети разгорелся скандал, в котором приняли участие телеведущая Диана Панченко, директор конкурса Анна Филимонова и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Они обсуждали в своих постах "недостойное" поведение Неплях после того, как та в интервью после конкурса публично призналась, что любит водку и не стесняется этого. Кроме того, она позволяла себе матерные слова и "свой" юмор.

"Да, я могу выпить от души водки, потому что это чистый продукт. При этом вкусно покушать, потому что я обожаю украинскую кухню. И в этом я, и даже если на мне корона, я не буду отрицать себя", – тогда сказала Анна.

Также с именем Неплях был связан и языковой скандал. Ее обвинили в том, что она не разговаривает на украинском. Модель "оправдалась", что может выучить его за сутки, но не хочет.

9. Скандал Виктора Павлика с бывшей женой из-за квартиры

Бывшая жена певца Виктора Павлика, танцовщица Лариса Созаева, заявила, что певец обещал ей погасить кредит за квартиру, однако в начале октября попросил продать жилище и съехать. Кроме того, нынешняя возлюбленная артиста Екатерина Репяхова якобы заявила Созаевой, что та "сама виновата", так как "знала об изменах и терпела".

С этого начались их разборки длинною в два месяца. В скандал вмешалась и подруга Созаевой, которая даже рассказала, как 21-летний Паша якобы заболел раком из-за того, что его отец ушел к молодой любовнице Кате Репяховой.

Потом Созаева удалила эти посты и написала, что Павлик "достойный мужчина", несмотря ни на что.

Все закончилось тем, что Виктор вмешался в разборки и заявил, что отдаст Ларисе "все, что они нажили", так как не готов больше терпеть ее "нападки" на его нынешнюю избранницу Екатерину. Он поставил точку в скандале после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт, а та в ответ назвала жену Павлика "очень наглой, хладнокровной тварью".

10. Абьюз и буллинг в группе "НеАнгелы"

Публичный скандал между экс-участницами группы "НеАнгелы" разгорелся после видео, опубликованного Смеюхой. Виктория показала, как разрезала и ела торт с изображением своей бывшей коллеги Каминской. При этом поп-исполнительница написала, что "теперь свободна" и "каждый день со Славой был похож на ПМС".

Оказалось, что Виктории Смеюхе на работе в течение 15 лет приходилось терпеть буллинг и абьюз со стороны Каминской. Это подтвердила сестра Виктории.

В свою очередь, Слава Каминская вспомнила, что однажды, 7 лет назад, она действительно вырвала Вике волосы в автобусе из-за того, что та опоздала и заставила ее нервничать. Сейчас отношения рыжей и брюнетки из "НеАнгелов" накалились до предела. Слава уверена, что причина этому – релиз новой песни Вики. По ее словам, Смеюха привлекает внимание к себе с помощью такого пиара на их отношениях.

OBOZREVATEL ранее писал, кто из звезд мирового шоу-бизнеса в этом году впервые стал родителем, а у кого из селебрити произошел выкидыш. Кроме того, известные модели Эшли Грэм, Роузи Хантингтон-Уайтли и индийская киноактриса Фрида Пинто сейчас находятся на сносях.