Илона Гвоздева позлорадствовала над вылетом Меловина с шоу 'Танці з зірками'. Видео

Украинская танцовщица и хореограф шоу "Танці з зірками" на телеканале 1+1 Илона Гвоздева обрадовалась проигрышу пары MELOVIN и Лизы Русиной. Женщина станцевала ча-ча-ча во время оглашения результатов голосования и поблагодарила телезрителей.

У Илоны и выбывших участников проекта были натянутые отношения, поэтому она посвятила им несколько слов на своей странице в Instagram по окончании 9 эфира. Блогерша сказала, что справедливость победила и теперь она может спать спокойно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что ранее танцовщица жаловалась на то, что MELOVIN и Лиза позволяют себе выпивать перед тренировками или вообще их пропускать, однако продолжают участвовать в шоу. Между молодыми людьми возник скандал, во время которого певец назвал Гвоздеву двуличной.

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"Не зарекайся, не беги впереди паровоза, не бросайся громкими фразами, если не хватает опыта, ума и профессионализма. Теперь я могу спокойно спать! Извините, накипело и справедливость победила", – написала хореограф после проигрыша пары.

Также она добавила, что все в жизни – бумеранг и попросила не благодарить ее.

В видео, которое Илона сняла во время домашнего просмотра Танцев с подругой, они радостно танцуют ча-ча-ча. На фоне жюри объявляет результаты зрительского голосования. где оказалось, что MELOVIN и Лиза Русина покидают проект.

В конце танцовщица поблагодарила зрителей, которые не отдали свой голос за конкурсантов на этот раз.

Добавим, что два месяца назад Илона в интервью с Наталией Влащенко рассказала, что придерживается гомофобных взглядов. По ее мнению, у геев-танцоров психологические отклонения из-за пережитой проблемы с женщинами.

Кратко о звезде:

Илона Гвоздева – украинская танцовщица, хореограф. Родилась в 1988 году в Автономной Республике Крым. Участница талант-шоу "Танці з зірками". Чемпионка Украины по танцам в стиле фанк. Замужем и воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.

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