Слава из 'НеАнгелов' пояснила, почему била Вику и вырывала ей волосы. Видео

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская подтвердила, что 7 лет назад между ней и Викой Смеюхой произошла потасовка в автобусе, в которой она вырвала экс-коллеге волосы. Певица объяснила, что ее разнервировали систематические опоздания и грубые слова в свой адрес.

Также она подчеркнула, что первой конфликт начала Виктория и это могут подтвердить очевидцы – ее бывший муж Эдгар и кума. Обо всех подробностях скандала рыженькая из "НеАнгелов" рассказала в интервью "Слава+" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам исполнительницы, во время ее первой беременности сыном Леонардом она в очередной раз 40 минут ждала свою коллегу по сцене в автобусе, ведь та постоянно опаздывала.

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После замечания и просьбы проявить уважение к положению Славы, брюнетка бросила едкий комментарий, который и спровоцировал драку.

"Я говорю: "Просто имей уважение к моему положению". Она ответила: "А что беременность – болезнь?". Тогда я сказала, что дам в дыню, а она сказала: "Я тебе дам, я сильнее". Дальше не помню" .

На вопрос, кто же первый полез в драку рыженькая ответила, что не она. По словам певицы, она только защищалась от нападения.

"Слава была на 8 месяце беременности и начала это не Слава. Зачем дратся с беременной женщиной?", – рассказала артистка.

Слава подчеркнула, что ей бы не хотелось запомниться слушателям скандалами, ведь исполнительница дорожит своей репутацией.

Сейчас рыженькая экс-участница "НеАнгелов" испытывает негатив по отношению ко второй исполнительнице, поэтому не хочет решать конфликт лично. К тому же певица убеждена, что такое количество грязи в ее сторону обусловлено приближением премьеры новой песни Вики.

По мнению Славы, таким образом, ее бывшая коллега по сцене привлекает к себе внимание перед релизом.

Напомним, что скандал между артистками начался с подарка Виктории от фанатов – торта с лицом рыженькой, который она разрезала. Слава ответила, что этим брюнетка показала свое неуважение к группе и фанатам.

Виктория Каминская в свою очередь заявила, что в течение 15 лет ее унижала и избивала Слава Каминская. Певица утверждала, что во время одного из конфликтов ей вырвали много волос.

Также OBOZREVATEL писал, что Сестра Виктории подтвердила, что в коллективе ее булили, а между девушками была абьюзивная связь.