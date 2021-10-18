"Достаточно интеллекта": "Мисс Украина Вселенная-2021" Неплях объяснила, почему разговаривает на русском. Видео

Победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", модель Анна Неплях заявила, что у нее "достаточно интеллекта", чтобы выучить украинский "за сутки" и разговаривать без суржика. Бывшая участница шоу "Холостяк-10" также сказала, что выросла в русскоязычной семье и "заслуживает уважения".

На критику в интернете из-за того, что она не разговаривает на государственном языке, девушка ответила в личном Instagram-аккаунте в формате сторис. Видео она записала на украинском (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Модель пожаловалась, что получила "миллион обвинений за сутки" в том, что говорит на русском языке в своем блоге и якобы не знает украинский. Она пояснила, что 90% ее аудитории – русскоязычная.

Видео дня

"Тож вельмишановне панство, як бачите, можливо вивчити українську мову за добу, тому що вона твоя рідна, і тому що в тебе достатньо інтелекту, аби розмовляти чистою, гарною мовою, а не плюндрувати її суржиком", – с нотками сарказма заявила "Мисс Украина Вселенная".

Она добавила, что в ее семье и городе – Днепре – разговаривают на русском и у нее есть право самовыражаться на том языке, на котором ей удобно.

Напомним, что Неплях будет представлять нашу страну на конкурсе "Мисс Вселенная-2021" уже в декабре этого года.

Она заявила, что долгое время хотела принять участие в нацотборе, но постоянно откладывала. Теперь, как заявила девушка, она "готова выйти из тени".

Анна Неплях – 27-летняя украинская модель и художница. Профессионально занимается блогом в социальной сети Instagram, где набрала почти 300 тыс. подписчиков.

В детстве она восемь лет занималась танцами. Окончила школу с золотой медалью, а высшее образование получила в Киевском университете строительства и архитектуры.

Принимала участие в реалити-проекте "Холостяк-10", который вышел на украинских экранах в 2020-м. В этом шоу девушка пыталась построить отношения с пилотом и владельцем летной школы Максом Михайлюком, но победить не смогла.

Ранее OBOZREVATEL писал обо всех 15 девушках, которые прошли в финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" в этом году. Все подробности вы найдете в нашем материале по ссылке.