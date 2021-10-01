'Тяжелый период': Лобода прокомментировала скандал с Крапивиной

Украинская певица Светлана Лобода впервые рассказала о скандале своего экс-продюсера Нателлы Крапивиной и певца Филиппа Киркорова. Она заявила, что никого не поддерживала в конфликте, так, как считает, что "виноваты обе стороны".

По ее словам, Филипп и Нателла "глобально неправы". Об этом певица рассказала в интервью для "Зіркового шляху" во время своего последнего визита в Украину.

"На мой взгляд, неправы, потому что ответы были тоже очень некорректны. Они почему-то касались и меня, я не понимала, почему так. Но мне кажется, что сейчас все утихло", – рассказала артистка.

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Она отметила, что их скандал прожил в сети неделю, а также призналась, что она не общалась с Нателлой месяц, однако сейчас уже разобрались во всем.

Кроме того, Светлана вспомнила, что у них уже был такой период, когда они не работали вместе.

"У нас был такой тяжелый период. Мы не афишировали это, но мы очень тяжело общались", – вспоминает звезда.

Напомним:

Продюсер Нателла Крапивина раскритиковала появление Филиппа Киркорова и Давы Манукяна на премии телеканала МУЗ-ТВ, которая состоялась в конце июня этого года.

Тогда Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором заявил, что ее подопечная – Светлана Лобода – скопировала выступление Бейонсе для премии.

Вскоре Нателла опубликовала пост в Instagram, где написала, что больше не сотрудничает с Лободой.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – украинская певица, заслуженная артистка и автор песен. Родилась в 1982 году в Киеве. Певица окончила музыкальную школу, после чего училась в эстрадно-цирковом училище, а также выучилась в Киевском национальном университете культуры.

Участвовала в поп-группе "ВИА Гра". Через почти полгода – покинула коллектив.

В 2009 году стала победителем отборочного тура Евровидения и представляла Украину в финале.

Артистке приписывали роман с лидером немецкой рок-группы "Rammstein" Тиллем Линдерманом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Лобода выпустила новую песню под названием "Americano". Лирическая композиция посвящена воспоминаниям о любви.