В Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон: среди них – три украинки

Полиция города Дубай арестовала группу молодых девушек за то, что они позировали полностью обнаженными на балконе отеля Dubai Marina. Среди них три украинки: из Киева, Жашкова, Запорожья.

Издание Mirror пишет, что задержанные, которые работают аниматорами, тревел-блоггерами, инфлюенсерами, администраторами отелей, а также просто мамы снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Правоохранительные органы назвали такое поведение женщин развратным, поэтому задержали их.

Нарушительницам грозит до шести месяцев заключения и штраф в размере пять тысяч дирхамов (около 370 тысяч гривен).

Также известно, что среди 40 задержанных девушек была дочь российского миллионера и бывшего банкира Национального корпоративного банка Максима Воронина Алина. В сети обнародовали скрины ее переписок, которые подтверждают, что девушка занималась не совсем статусной профессией.

Как сообщал OBOZREVATEL, эти звезды случайно обнажились на публике. Селебрити часто экспериментируют с эпатажными образами, чтобы разжечь интерес зрителей. Однако, иногда платья спадают, рвутся или расстегиваются в самый ответственный момент под прицелом камер.