MELOVIN нанял людей, чтобы совершить каминг-аут на сцене Atlas Weekend

Украинский певец MELOVIN, который совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, готовился к этому событию давно. Как оказалось, артист попросил найти людей, которые примут участие в его перформансе.

Кроме того, команда знаменитости обратилась за экспертной консультацией к правозащитной организации UKRAINAPRIDE. Об этом рассказала "Слух" директор сообщества София Лапина.

"С Меловином мы давно совместно планировали каминг-аут, его команда обратилась к нам за экспертной консультацией, как это лучше сделать, как правильно коммуницировать. Сначала планировали его на День борьбы с гомофобией (17 мая), но затем Мел решил придержать каминг-аут до более подходящих, на свой взгляд, времен", – призналась Лапина.

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Она отметила, что недавно команда певца обратилась за помощью, чтобы найти людей, которые хотели бы принять участие в его каминг-аут-перформансе. В результате для MELOVIN подобрали парня и девушку-модель из шоу "Топ-модель по-украински".

Коротко о знаменитости:

MELOVIN – украинский певец, композитор, музыкант, продюсер. Победитель 6-го сезона вокального шоу "Х-Фактор". Представил Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2018", заняв 17-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, кумир молодежи MELOVIN сбрил брови на камеру и вызвал в сети ажиотаж.