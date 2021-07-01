Alyona Alyona отказалась работать с российскими артистами: я влипла в неприятности

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, после того как записала песню с Иваном Дорном и российской группой "Каста", заявила, что больше никогда не будет сотрудничать с артистами РФ. По ее словам, ей уже не с кем работать.

Знаменитость отметила, что хотела только добра, а "получилось хуже и людям не нравится". Соответствующее видео с признанием артистки опубликовали на YouTube-канале "Відсіч" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я влипла в неприятности. У меня были люди, которых я люблю, с которыми я дружу и которые для меня очень важны", – сказала Alyona Alyona.

Видео дня

К слову, летом 2015 года группа "Каста" дала концерт в Крыму. Сотрудничество коллектива с Иваном Дорном не удивил украинцев, поскольку артист имеет неоднозначную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona продала свою песню Galas в формате NFT за впечатляющую сумму – 7,7 тысяч долларов. Трек артистка записала совместно с канадским рэпером Dax