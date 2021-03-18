Мать 8-летней Маханец заявила, что дети "лишь повторяли тренды"

Мать восьмилетней девочки Миланы Маханец отрицает, что у ее дочери роман с 13-летним блогером Пашей Пай.

В беседе с ТСН Дарья пояснила, что дети "просто повторяли тренды", а контент в соцсетях рассчитан на их одногодок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"У них нет отношений, они партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. Там не вкладывалось содержание, которое сейчас подносится к каком-то извращенном характере", – рассказала женщина.

Также Дарья Маханец заверила, что они не получают денег за рекламу каких-либо торговых марок. Некоторые компании могут только подарить товар за упоминание их бренда.

В свою очередь сама Милана заявила журналистам, что любит Павла как брата.

Тем временем уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова обратила внимание на то, что информация, распространяемая родителями в соцсетях, создает опасность для их детей

"Есть основание считать, что действия родителей нарушают права детей. Размещение такого контента в социальных сетях или других ресурсах дает возможность отследить место проживания и обучения детей. Этим могут воспользоваться люди, которые имеют определенные преступные намерения, в частности для совершения сексуального насилия над ребенком", – пояснила она.

Также Денисова подчеркнула, что поведение блогеров могут копировать другие дети, а это несет угрозу психологического, физического, сексуального травмирования и буллинга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины.