Мать 8-летней Маханец заявила, что дети "лишь повторяли тренды"
Мать восьмилетней девочки Миланы Маханец отрицает, что у ее дочери роман с 13-летним блогером Пашей Пай.
В беседе с ТСН Дарья пояснила, что дети "просто повторяли тренды", а контент в соцсетях рассчитан на их одногодок (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"У них нет отношений, они партнеры. Это такая хайповая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то. Там не вкладывалось содержание, которое сейчас подносится к каком-то извращенном характере", – рассказала женщина.
Также Дарья Маханец заверила, что они не получают денег за рекламу каких-либо торговых марок. Некоторые компании могут только подарить товар за упоминание их бренда.
В свою очередь сама Милана заявила журналистам, что любит Павла как брата.
Тем временем уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины Людмила Денисова обратила внимание на то, что информация, распространяемая родителями в соцсетях, создает опасность для их детей
"Есть основание считать, что действия родителей нарушают права детей. Размещение такого контента в социальных сетях или других ресурсах дает возможность отследить место проживания и обучения детей. Этим могут воспользоваться люди, которые имеют определенные преступные намерения, в частности для совершения сексуального насилия над ребенком", – пояснила она.
Также Денисова подчеркнула, что поведение блогеров могут копировать другие дети, а это несет угрозу психологического, физического, сексуального травмирования и буллинга.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.
Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических материалов) УК Украины.
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).
Позднее мать девочки опровергла, что ее дочь живет с парнем. Также на скандал отреагировал отец Миланы.