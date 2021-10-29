Как живет 8-летняя блогерша Милана Маханец после громкого скандала. Видео

8-летняя украинская блогерша Милана Маханец после скандала из-за публичных "отношений" с 13-летним блогером Пашей Паем переключилась на работу в Instagram и прекратила снимать сомнительный контент. Мама девочки Дарья Маханец утверждает, что поцелуи, объятия и даже совместные фото в кровати – это всего лишь "актерская игра" Миланы и Паши.

Женщина не понимает, почему полиция возбудила уголовное дело, касающееся распространения детской порнографии. Все обвинения касательно блогерской деятельности своей дочки Дарья назвала "неправдоподобными". О скандале и о том, как живет после него девочка, Дарья Маханец рассказала в программе "Не бреши мені" на YouTube-канале "Телеканал LIVE" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Как сообщила женщина, Милана сперва была очень расстроена тем, что не может продолжать снимать видео. Однако, по словам мамы, блогерша быстро адаптировалась.

При этом женщина начала плакать, сказав, что у ребенка "забрали" то, чем та любила заниматься. Дарья также заверила, что "взяла на себя весь удар", а девочка критики о себе в интернете не читала.

Дарья рассказала: ее дочь начала снимать в пятилетнем возрасте. В итоге у нее стало около 6 млн подписчиков, среди которых большинство – дети.

Женщина утверждает, что не хотела делать из дочери интернет-знаменитость, а девочка сама начала заливать видео в сеть. Малышка получила популярность в частности потому, что повторяла вирусные в соцсетях тренды.

"Она никогда не чувствовала себя на 8 лет, она всегда чувствовала себя старше, общалась со старшими", – отметила мать девочки.

Что касается скандала с отношениями 8-летней девочки с 13-летним подростком, то Дарья уверена: они были только "детского формата" и без любого сексуального подтекста.

"Ребенок нашел того человека, с которым ей приятно, с которым она хотела быть, с которым она хотела что-то снять. Она жила этим. Они целый год вместе снимали", – заявила женщина.

Ведущие программы указали женщине на то, что картинки, как дети обнимались, целовались, вместе были в ванной комнате или лежали в кровати, воспринимались неоднозначно.

В ответ Дарья сказала, что такие ситуации "очень жизненные". Ведущая отметила, что все выглядело так, как будто несовершеннолетние имитировали сексуальное поведение.

"Они не имитировали сексуальное взрослое поведение. Они жили той жизнью, которой они живут", – ответила мать блогерши.

Она не видит ничего плохого в том, что ее дочь и подросток были в одной кровати.

"Дети приезжают к кому-то в гости. Первое, что делает ребенок, – это они куда-то забираются. Обычно это кровать. Это нормально. Потому что ребенок, когда приходит к другому ребенку в гости – ну где им сидеть? На полу могут сесть, на кровать могут сесть... Сказать, что их кто-то засунул в кровать, чтобы что-то снять – нет", – заявила женщина.

Она также прокомментировала фото детей в белье. Как рассказала Дарья, Милана привыкла ходить дома в таком виде.

"Это как пижама. Зашли, почистили зубы – и дальше [ребенок] бегает по дому", – сказала мать Миланы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером поднялся сперва скандал в соцсетях и СМИ, а потом полиция открыла уголовное производство.

Папа Маханец отреагировал на инцидент, сказав, что шокирован происходящим. Он признался, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".