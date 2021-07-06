MELOVIN на Atlas Weekend развернул флаг ЛГБТ и поцеловал мужчину. Видео 18+, которое вырезали из эфира

Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend. Кумир молодежи заявил, что является бисексуалом и доказал это публично.

Во время своего выступления MELOVIN поцеловал сначала модель Маргариту Верховцеву, которая является лесбиянкой, а затем слился в страстном поцелуе с парнем. Видео поцелуя опубликовано на официальной странице певца в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В комментарии к видео MELOVIN возмутился тем, что момент с его поцелуем был изъят из прямого эфира.

"Мой официальный каминаут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу ", — написал певец.

Он заявил, что если борьба за свои права имеет цензуру, то он не хочет "существовать в таком будущем Украины".

"И в это же время такая любовь не признается кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если так, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины ", – написал MELOVIN.

В комментариях к посту певца пользователи поддержали его. Одной из первых отреагировала на слова MELOVIN певица Злата Огневич.

"Мел я тебя поддерживаю! Свобода быть собой – самая большая ценность !!! Люблю за смелость!", – написала певица.

"Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя";

"Неожиданно, но вау", – пишут фанаты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, из каких шоу началась карьера MELOVIN. В свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, кумир молодежи MELOVIN сбрил брови на камеру и вызвал в сети ажиотаж.