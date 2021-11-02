Продюсер шоу 'ФешнРеаліті' рассказала, как уволили участницу секс-скандала в Дубае. Эксклюзив

Скандальную участницу голой фотосессии в Дубае Лику Лев уволили из шоу "ФешнРеаліті" на FashionTV UA после того, как в сеть просочилась информация о ее занятии эскортом.

Как оказалось, организаторы телепроекта давно знали о случившимся и утаивали информацию для сохранения репутации канала. OBOZREVATEL лично пообщался с продюсером шоу "ФешнРеаліті" Лилей Киш и узнал, почему инцидент с голыми украинками в Дубае снова набирает обороты, а также чем теперь будет заниматься скандально прославившаяся Лика Лев.

По словам продюсера, в их шоу участвуют только достойные телеведущие, некоторые из них – матери, жены, бизнесвумен.

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Как рассказывает Лилия, модель Лика Лев работала ведущей на FashionTV UA около года, а участницей шоу "ФешнРеаліті" стала с первого сезона. При этом, она не была штатным сотрудником телеканала, поскольку контракт с ней был подписан только на несколько съемок.

Оказалось, что организаторы шоу знали о секс-скандале в Дубае, участницей которого стала их сотрудница и "лицо" реалити.

"Мне лично прислали это видео несколько раз анонимы. Я проигнорировала, надеясь, что дальше моего директа это не пойдет. Но когда уже известные издания начали это присылать всем участникам нашей команды, увы, утаить не удалось. Все-таки репутация канала FashionTV UA для нас важнее. И как бы ми не любили Лику, эту тему пришлось поднять", – рассказывает Лиля Киш.

Обнародовать информацию о том, что Лика Лев является "близкой" знакомой того самого Виталия Гречина, организатора секс-вечеринки в отеле крупнейшего города ОАЭ, решили только после съемок четвертого сезона реалити. Именно в этом выпуске Лику попросили рассказать в мельчайших подробностях о знакомстве с Гречиным, о его "тусовках" и другие пикантные детали.

"После того, как это видео слили в сеть, ей (Лике Лев – Ред.) поступали угрозы и оскорбления. Мы посчитали, что, если она расскажет, как все действительно происходило, зритель поймет ее и простит. И это было лучшее решение. Молчать в такой ситуации точно нельзя", – утверждает продюсер.

Лилия заверила, что в новом выпуске будет очень много шокирующих подробностей. В том числе, зачем Лика Лев полетела в Дубай, кто из украинок там еще был, а также как бизнесмены заставили девушек позировать голыми на балконе.

Продюсер заверила, что такое похабное поведение Лике совсем несвойственно. По словам Киш, их ведущая добрая, искренняя, очень милая и харизматичная девушка.

"Она всегда отличалась от всех своей простотой и доверчивостью. Наверное, это ее и погубило", – отметила продюсер.

После того как Лику заставили рассказать на камеру о закулисье эскорта и "шокирующие подробности" секс-вечеринки в Дубае, модель уволили с телеканала.

"Крайний четвертый сезон снимали в потрясающем месте в Турции, где как раз и произошло горе-событие: нам со всех источников начали присылать эту информацию о Лике, и мы не смогли это утаить. Нам пришлось ее убрать из шоу, ведь наши участницы очень заботятся о своей репутации и не захотели после этого продолжать развиваться в одной команде с ней", – объяснила Лиля Киш.

Стоит добавить, что после съемок этого четвертого сезона Лика Лев заявила, что больше никогда не свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом.

А тот самый скандальный выпуск "ФешнРеаліті" о модели и ее секретах эскорта выйдет через неделю.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал, что в апреле 2021 года в Дубае арестовали 40 девушек, которые вышли голыми на балкон. Среди них оказалось 12 украинок. В итоге их оштрафовали и депортировали. Оганизатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда стал популярен из-за своей страсти к групповому сексу с моделями.