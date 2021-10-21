'Матерится как сапожник': телеведущая и директор 'Мисс Украина Вселенная' поругались из-за Неплях. Подробности скандала

Вокруг победы Анны Неплях на конкурсе "Мисс Украина Вселенная-2021 " в сети разгорелся настоящий скандал, в котором уже приняли участие телеведущая Диана Панченко, директор конкурса Анна Филимонова и бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Пользователи наравне с известными личностями обсуждают внешность и поведение представительницы Украины всемирной арене.

Все началось с негативного поста Дианы Панченко на своей странице в Facebook, где она полностью раскритиковала выбор жюри в этом году. Хотя текст выглядит безобидно, в комментариях телеведущая намекает, что Неплях пошловата, а ее поведение недостойно победительницы престижного конкурса.

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На обвинения в адрес Анны Неплях ответила директор конкурса Анна Филимонова, где призвала журналистку воздержаться от недалеких комментариев. Красавица вспомнила, как такие же хейтеры называли Диану "грязной политической проституткой", "медведчуковской подстилкой" и "безграмотной провинциальной журналисткой с ужасной внешностью".

Также Филимонова отметила, что лично она не так считает и прикрепила скриншот, где Панченко называет победительницу "Мисс Украина Вселенная" Анну "хабалкой с определенной репутацией".

Между женщинами состоялась дискуссия, где все остались при своих мнениях. Под конец конфликта свою нейтральную позицию высказала экс-продюсер Светланы Лободы Нателла, пристидивши телеведущую и директора за грубые слова. Женщина напомнила, что это просто конкурс красоты, а не Нобелевская премия.

Напомним, что OBOZREVATEL писал о скандальном интервью Анны Неплях, в котором она призналась в любви к выпивке и рассказала о подготовке к конкурсу в Израиле.