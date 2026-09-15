По данным Генштаба ВСУ, за сутки с 13 по 14 сентября потери российских захватчиков составили 1700 человек. Цифра – 1520 человек личного состава. Средний показатель последних дней – минус 1540 оккупантов в сутки. Эта тенденция позволяет прогнозировать, что в сентябре Силы обороны Украины могут значительно превысить предыдущие рекорды и приблизиться к отметке минус 50 тыс. захватчиков в течение месяца. Но это еще не все.

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Одновременно враг теряет инициативу на поле боя и терпит неудачу за неудачей на самых горячих участках фронта. Когда российский диктатор лжет о территориальных "достижениях" своей армии, он, вероятно, обращается к зарубежной публике, потому что ни в Украине, ни даже на болотах ему уже никто не верит. Укрепляет, так сказать, свою "переговорную позицию" перед очередными встречами. Удается ли ему "произвести впечатление" на международное сообщество?

Ответ таков: военные эксперты во всем мире понимают более или менее реальную картину и ужасаются тому цинизму, с которым болотный царь отправляет на убой стотысячные орды своих подданных. Бессмысленно и безжалостно.

Несколько дней назад своими выводами поделился с широкой аудиторией начальник Генштаба Великобритании, маршал авиации Ричард Найтон. Он констатировал, что за время полномасштабной войны общие потери россии превысили 1,5 млн единиц личного состава, из них треть, или полмиллиона, – убиты (реальная цифра отправленных на "концерт" к Кобзону может быть значительно выше).

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Ричард Найтон обратил внимание на то, что основные потери оккупанты понесли с 2023 года: за это время они смогли захватить лишь 2% украинской территории. Прозвучали следующие слова: "Эти цифры иллюстрируют бессмысленную и тщетную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса и достижения незаконной цели путина".

Итак, мы видим, что "болотному царю" не удается одурачить международных наблюдателей. Ложь о "захваченных" Купянске, Святогорске и населенных пунктах на Лиманском направлении лишь усугубляет репутационную катастрофу, в которой оказался диктатор. Но ловушка, в которую попал кремль, – это не только "репутационные проблемы". Они являются лишь следствием реального положения дел на фронте.

Общая картина на сегодняшний день такова: потери россиян резко растут, при этом враг не только не имеет существенных территориальных завоеваний, но и начинает терять позиции на ключевых плацдармах. Ситуация по-прежнему остается напряженной: украинские контратаки продолжаются, однако и противник не прекращает попыток проверить нашу оборону на прочность. Но общий тренд – это тренд на нашу Победу.

Мир восхищается украинцами, а мы продолжаем борьбу. В среднесрочной перспективе мы разрушим все планы врага и сформируем выгодную переговорную позицию Украины (наверное, уже ни у кого не остается сомнений, что она формируется именно на поле боя). А в долгосрочной – создадим предпосылки для демонтажа "недоимперии зла". Добро победит, мы победим. Слава Украине!