'Люблю водку': 'Мисс Украина Вселенная-2021' Неплях раскрыла необычные факты о себе. Видео

27-летняя победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021", модель Анна Неплях рассказала о себе необычные факты. Она заявила, что любит водку и не стесняется этого, а также рассказала, как похудела на 12 килограмм, делала ли пластику, почему принимала участие в романтичном реалити "Холостяк" и многое другое.

Анна Неплях дала интервью для КП Украина в синем бархатном платье с длинными рукавами и откровенным декольте. Образ она завершила аксессуарами в виде колец, подвески, сверкающей короны, а также лентой победительницы конкурса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Анна заявила, что не делала никаких пластических операций.

"Грудь у меня своя. Зубы свои. Я сейчас ношу элайнеры (капа для выравнивания зубов, – Ред.), хотя я могла отрицать свою привлекательность из-за них, но все равно пришла на конкурс. Лицо не колола практически. Признаюсь только – губы колола 9 месяцев назад, но уже все растворилось. Но больше я ничего не делала со своей внешностью", – заявила Неплях.

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Также модель призналась, что, будучи в новом статусе Мисс Украина Вселенная, она планирует достойно нести это звание, но не "изменять" себе. По ее словам, в новом облике она возможно перестанет позволять себе матерные слова или "свой" юмор, но будет оставаться собой.

"Сейчас я первая леди и готова нести эту должность достойно. Я считаю, если претендуешь – соответствуй. Да, я остаюсь собой, конечно возможно какая-то часть юмора, который я могла себе позволить уйдет и я буду более тщательнее выбирать выражения, но я не перестану быть собой и быть простой. Я не перестану пить водку, да я люблю водку, но это не значит, что я пью ее каждую неделю", – сказала Анна.

Она отметила, что может позволить себе крепкий напиток раз в год на день рождения.

"Да я могу выпить от души водки, потому что это чистый продукт. При этом вкусно покушать, потому что я обожаю украинскую кухню. И в этом я, и даже если на мне корона, я не буду отрицать себя", – подчеркнула Анна.

Также у модели поинтересовались о ее параметрах, как она похудела и не вредит ли ей украинская кухня, поскольку она калорийная.

"Я за полгода похудела на 12 килограмм. На 7 килограмм я похудела до сентября, а потом когда увидела кастинг, решила больше сбросить. Я убрала из питания углеводы и добавила тренировки и массажи и похудела еще на 5 килограмм", – сказала Анна.

Кроме того, она призналась, что при росте 173 сантиметра, она весит 59 килограмм, а ее объемы выглядят так: грудь – 93, талия – 66 и бедра 100.

Что касается участия в романтическом реалити-шоу "Холостяк", то Анна заявила, что никогда не отрицала свое участи ради пиара.

"Я никогда не отрицала, что пришла туда за пиаром. Я отрицала, что там возможно встретить свою любовь, подружиться с холостяком и получить какую-то порцию романтики. По сути, это шоу самое романтическое, потому что в реальности не каждый парень постарается для девочки организовать свидание на воздушном шаре и так далее. Это возможность прочувствовать эти эмоции, как в кино", – призналась модель.

Она добавила, что после участия на нее вылился огромное количество критики и даже угроз.

"После него у меня было очень много "грязи", причем настолько отвратительной. Люди писали "чтоб ты сдохла" и так далее. Для меня это настолько дико, когда незнакомый человек может такое писать. После этого я была закаленная, поэтому сейчас я готова и понимаю, что этого не избежать", – сказала Анна Неплях.

Коротко о знаменитости:

Анна Неплях – украинская модель, победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2021". Родилась в 1994 году в Днепре. Училась в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. В 2020 году приняла участие в реалити-шоу "Холостяк".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Анна Неплях попала в скандал связанный с украинским языком. На нее обрушился хейт в сети за то, что она не разговаривает на государственном языке. Модель заявила, что у нее "достаточно интеллекта", чтобы выучить украинский "за сутки" и разговаривать без суржика.