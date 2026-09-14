Вступительная кампания 2026 года прошла основные этапы, а результаты после первых волн зачисления уже вызывают немало обсуждений. По данным МОН, абитуриенты подали почти 1,2 миллиона заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Это самый высокий показатель за последние пять вступительных кампаний.

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Положительную динамику на этапе распределения мест и фактического зачисления стоит отметить уже сейчас.

Механизм автоматического распределения заявлений по приоритетам после сдачи НМТ сработал четко:

212 837 абитуриентов получили рекомендации к зачислению в рамках первой волны, из них 73 129 – на бюджет;

почти 72% рекомендаций на бюджетные места выдано по первому приоритету, а 92,7% – в рамках первых трех.

Девять из десяти рекомендованных на бюджет получили место среди трех наиболее желаемых для себя вариантов. Цифровой алгоритм сработал качественно.

По итогам зачисления на первый курс бакалавриата и сквозные магистерские программы уже зачислено 222 342 абитуриента.

Отдельно важно отметить поддержку прифронтовых территорий: высшие учебные заведения в этих регионах получили 67 873 рекомендации (почти треть от общего количества), из которых 28 297 – на бюджет (это 38,7% всех бюджетных рекомендаций по стране).

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Также заметным успехом кампании стал рост интереса к специальностям, пользующимся особой поддержкой государства – количество заявлений на них выросло на 33,4%. Абитуриенты все чаще выбирают направления, критически необходимые для восстановления и обороноспособности страны: строительство и гражданскую инженерию, электротехнику, автоматизацию и робототехнику, а также машиностроение.

Однако обнародованные цифры не дают ответа на главный вопрос: является ли действующая четырехпредметная модель вступительного экзамена оптимальной для детей в условиях войны?

Откуда взялся этот рост?

Прежде всего следует разграничить две вещи. Количество заявлений и количество людей – не одно и то же. Один абитуриент в этом году мог подать до десяти заявлений, из них не более пяти – на бюджет. МОН и само подчеркивает, что количество заявлений не отражает окончательный выбор абитуриентов. Поэтому 1,2 миллиона заявлений – это прежде всего следствие того, что на входе в систему оказалось больше людей. Участников НМТ в этом году – 324 тысячи против 289,8 тысячи в прошлом году и 283,7 тысячи в 2024 году.

На увеличение числа людей при входе в систему повлияли структурные факторы, среди которых:

Большее количество абитуриентов в этом году. Фактор реальный, но временный. Общее количество школьников в Украине сокращается – с 4,23 млн в 2021/2022 учебном году по данным Института образовательной аналитики до примерно 3,5 млн в 2025/2026 году по данным МОН. Один более многочисленный выпускной год не означает демографического восстановления системы. Впереди годы с меньшим количеством абитуриентов, и именно на них нужно ориентироваться, планируя правила поступления.

Выпускники прошлых лет. Именно они обеспечили почти 60% всего приращения регистраций на НМТ в этом году. Всего их зарегистрировалось более 103 000 – почти каждый третий участник. Это не сегодняшние одиннадцатиклассники, а накопившиеся предыдущие когорты, и этот фактор влияет одновременно на количество участников тестирования и на количество поданных заявлений.

Кто эти 103 000 абитуриентов? Сколько из них пришли пересдавать НМТ, потому что ранее не преодолели порог, а сколько меняют специальность, улучшают результат или возвращаются к учебе после перерыва? Если такая статистика есть, ее стоит обнародовать, чтобы не путать естественное накопление абитуриентов с "эффектом новых правил".

Главный вызов – "слепая зона" тестирования

Обнародованная статистика вступительной кампании показывает только тех, кто успешно сдал НМТ и дошел до этапа распределения. Она ничего не говорит о тех, кто остановился раньше – на самом тестировании.

В 2026 году из 324 тысяч участников основных сессий НМТ 48 тысяч человек (14,83%) не преодолели порог хотя бы по одному из четырёх обязательных предметов. В 2025 году таких было 13,51%, в 2024-м – 14,38%. Среди выпускников школ 2026 года показатель ниже – 12,96%. Однако уже третий год подряд каждый седьмой абитуриент, фактически явившийся на сдачу НМТ, теряет возможность поступить в этом году в украинское высшее учебное заведение из-за непрохождения тестового порога. Но это нормальный статистический показатель, поскольку не каждый ребенок в Украине имеет достаточный уровень подготовки и знаний для получения высшего образования.

Повышает ли четвертый предмет качество отбора? В открытом доступе нет опубликованного исследования, которое бы показывало, что четыре предмета лучше прогнозируют успеваемость студента в университете или уменьшают отсев на старших курсах, чем три. Если такие расчеты есть – их стоит обнародовать, и это сняло бы дискуссию. Если их нет, то дополнительный барьер держится на инерции, на принципе "система якобы работает, так пусть и работает дальше".

НМТ во время войны – экзамен на выносливость

Сдать четыре предмета за один день – это тяжелое испытание даже в мирное время. Действующая модель – это два этапа по 120 минут с двадцатиминутным перерывом между ними.

Во время войны, когда тестирование прерывается воздушными тревогами, дети часами сидят в укрытиях, а затем, изможденные, возвращаются к работе – это превращается в проверку психологической выносливости. Формально тест одинаков для всех. Но фактические условия для ребенка во Львове и в Харькове, Сумах или Запорожье могут быть принципиально разными – по количеству тревог и по их продолжительности.

До полномасштабного вторжения ВНО сдавали в разные дни, а комбинация предметов в большей степени зависела от выбранной специальности. Нынешняя же модель требует сдавать всё сразу, причём любая случайная ошибка или стресс лишают ребенка шанса на поступление.

Именно поэтому три предмета в условиях войны представляются более сбалансированной структурой. Они позволяют сохранить качественный, независимый конкурсный отбор, но сокращают нагрузку, продолжительность тестового дня и количество критических моментов, в одном из которых измученный ребенок может потерять год обучения или просто разочароваться.

Борьба за детей, а не за показатели системы

Наша главная задача сегодня – не отчитываться о рекордных показателях заявок. Наша задача – удержать украинских детей в украинской системе образования, сохранить их связь с родной страной.

Важно, что такой подход находит понимание и на самом высоком государственном уровне. Выступая на Украинском молодежном форуме, Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость совершенствования правил сдачи НМТ. Среди ключевых шагов: снижение интенсивности тестирования, уменьшение психологической и физической нагрузки на абитуриентов, предоставление возможности повторной сдачи экзамена, а также организация тестирования в безопасных и оборудованных укрытиях. Это сигнал: государство должно адаптировать свои инструменты к реалиям войны и защищать интересы выпускников.

Впереди у всего образовательного сообщества еще множество вызовов. Нам придется искать сложные решения в условиях сокращения количества школьников, восстанавливать образовательную инфраструктуру, повышать квалификацию преподавателей, адаптировать учебные программы к современным вызовам и реалиям войны. Эти решения придется искать вместе – с Министерством образования и науки, УЦОЯО, университетами, образовательным сообществом и т. д.

Нашей целью должна быть забота о ребенке, его удержание в системе украинского образования, поэтому правила поступления в учебные заведения должны соответствовать вызовам войны.