8-летняя украинка завела отношения с 13-летним блогером: поцелуи показывают на камеру, в сети скандал

В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летний модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Свой роман со старшим на 5 лет парнем подтвердила сама Милана в своих Instagram-сторис. Девочка часто делится с поклонниками снимками, на которых показывает, как они с Пашей проводят время вместе. Дети снимают видео, ходят в кино, целуются (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы начали встречаться с Пашей. Да, это правда", – заявила она.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь и они сами разберутся".

Украинцы в соцcети Facebook возмутились таким поведением детей и не понимают, как родители вообще допускают такую деятельность. Некоторые комментаторы призвали лишить маму 8-летней Миланы родительских прав.

"Мир сошел сума", "Это же дети", "Фу", "Отношения в 8 лет? Мать точно ненормальная какая-то", "Этой так называемой "мамой" должны заняться правоохранительные и социальные службы!", "Таких родителей нужно лишать родительских прав!", "А что, статью за растление несовершеннолетних отменили? Какие отношения в 8 лет?", "Капец. Просто нет слов", – написали люди.

У Миланы Маханец 480 тысяч подписчиков в Instagram, у Паши – 30 тысяч. Однако популярными дети стали через соцсеть Like. Там девочка – блогер-миллионик, за ней следят около 6 миллионов человек, а за парнем – 500 тысяч.

Кроме того, Милана – модель. Она снимается для брендов детской одежды, также ее фото публикуют в глянцевых журналах.

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