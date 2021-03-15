8-летняя украинка завела отношения с 13-летним блогером: поцелуи показывают на камеру, в сети скандал

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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8-летняя украинка Милана Маханец завела отношения с 13-летним блогером

В Украине разгорелся скандал из-за отношений 8-летний модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Свой роман со старшим на 5 лет парнем подтвердила сама Милана в своих Instagram-сторис. Девочка часто делится с поклонниками снимками, на которых показывает, как они с Пашей проводят время вместе. Дети снимают видео, ходят в кино, целуются (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы начали встречаться с Пашей. Да, это правда", – заявила она.

8-летняя украинка завела отношения с 13-летним блогером
8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай показывают поцелуи на камеру
8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай начали встречаться
8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай показывают поцелуи на камеру
8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай начали встречаться
8-летняя Милана Маханец и 13-летний Паша Пай начали встречаться

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения и у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь и они сами разберутся".

8-летняя Милана Маханец с мамой Дарьей

Украинцы в соцcети Facebook возмутились таким поведением детей и не понимают, как родители вообще допускают такую деятельность. Некоторые комментаторы призвали лишить маму 8-летней Миланы родительских прав.

"Мир сошел сума", "Это же дети", "Фу", "Отношения в 8 лет? Мать точно ненормальная какая-то", "Этой так называемой "мамой" должны заняться правоохранительные и социальные службы!", "Таких родителей нужно лишать родительских прав!", "А что, статью за растление несовершеннолетних отменили? Какие отношения в 8 лет?", "Капец. Просто нет слов", – написали люди.

Украинцы возмутились поведением детей
Украинцы возмутились поведением детей
Украинцы возмутились поведением детей
Украинцы возмутились поведением детей
Украинцы возмутились поведением детей
Украинцы возмутились поведением детей
Украинцы возмутились поведением детей
Что известно о детях:

У Миланы Маханец 480 тысяч подписчиков в Instagram, у Паши – 30 тысяч. Однако популярными дети стали через соцсеть Like. Там девочка – блогер-миллионик, за ней следят около 6 миллионов человек, а за парнем – 500 тысяч.

Кроме того, Милана – модель. Она снимается для брендов детской одежды, также ее фото публикуют в глянцевых журналах.

8-летняя украинка завела отношения с 13-летним блогером

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