Беби-бум в Голливуде: кто из звезд родил в 2021 году. Фото

В 2021 году в шоу-бизнесе произошел настоящий бэби-бум. Известные актеры, модели и другие селебрити то и дело делились радостной новостью о пополнении в своих социальных сетях. К тому же много звезд еще ждут ребенка.

Например, известные модели Эшли Грэм, Роузи Хантингтон-Уайтли и индийская киноактриса Фрида Пинто вскоре станут мамами. Кто из звезд стал родителями впервые в 2021 году, а кто – завел еще одного ребенка – читайте в материале OBOZREVATEL.

Девон Мюррей и Шеннон МакКэфри Куинн

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31-летний ирландский актер Девон Мюррей впервые стал отцом в январе 2021 года. Его гражданская жена Шеннон МакКэфри Куинн подарила ему первенца. Малыша назвали Купер Майкл. Соцсети звезды фильмов о Гарри Поттере сейчас переполнены фотографиями сына.

Эмма Стоун и Дэйв МакКэри

Голливудская кинозвезда Эмма Стоун впервые стала мамой в марте, написало издание TMZ. Актриса уже больше полугода отказывается от комментариев и не показывает малыша. Но известно, что она родила от супруга Дэйва МакКери дочь Луизу Джин, которую они назвали в честь прабабушки Эммы.

Кит Харингтон и Роуз Лесли

Звезды сериала "Игра престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли в феврале 2021 года тоже стали родителями впервые. Супруги не делали официальных заявлений, однако на улице их успели не раз зафиксировать фотографы с новорожденным малышом.

Маколей Калкин и Бренда Сонг

Звезда фильма "Один дома" Маколей Калкин в возрасте 40 лет впервые стал отцом. У него родился сын в апреле 2021 года. Первенца актеру подарила Бренда Сонг, которая также снимается в кино. Новоиспеченная мамочка поделилась фотографиями малыша в Instagram.

Наоми Кэмпбелл

Известная супермодель 90-х и голливудская актриса Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой в 50 лет. В мае 2021 года она рассказала об этом поклонникам, но об отце дочери до сих пор ничего неизвестно. Кэмпбелл отметила, что быть матерью для нее – огромная честь.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост

Американская актриса Скарлетт Йоханссон во второй раз стала мамой в августе 2021 года. Об этом в соцсетях сообщил ее муж, комик Колин Жост. Сына знаменитости решили назвать Космо. Своих общих фото с детьми пара не показала.

Галь Гадот и Ярон Версоно

Израильская актриса Галь Гадот и ее муж Ярон Версано стали родителями в третий раз в июне 2021 года. Многодетная семья написала в соцсетях, что новорожденную дочь назвали Даниэллой. Кроме того, они воспитывают еще двоих дочерей.

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Актриса Кирстен Данст и Джесси Племонс в июле 2021 года стали родителями во второй раз. Супруги не делали официальных заявлений, но папарацци подловили маму на прогулке с коляской. Ранее голливудская звезда раскрыла секрет своим поклонникам: она опубликовала фото с округлым животом.

Карди Би и Оффсет

Репер, телезвезда и актриса Карди Би в сентябре 2021 года стала мамой во второй раз. Знаменитость родила сына от своего мужа исполнителя Оффсета.

Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хеллисей

Пара актеров Дженнифер Лав Хьюитт и Брайан Хеллисей в сентябре 2021 года стали многодетной семьей. У них родился сын Эйдан Джеймс.

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