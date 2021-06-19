Alyona Alyona записала песню с российской группой 'Каста': реакция украинцев

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona записала песню с Иваном Дорном и российской группой "Каста" под названием "Врун-врун". После премьера трека украинцы бурно отреагировали на коллаборацию украинской звезды с российскими артистами.

Возмущение многих поклонников Alyona Alyona произошло из-за того, что летом 2015 года группа "Каста" дала концерт в Крыму. Сотрудничество коллектива с Иваном Дорном не удивил украинцев, поскольку артист имеет неоднозначную позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.

Помимо того, что рэп-исполнительница записала трек с российскими артистами, ее имя появилось рядом с рэпером Рем Диггой, который открыто поддерживает террористов и выступает на Донбассе. О реакции украинцев на коллаборацию украинской звезды стало известно из публикации в Facebook блогера Антон Ходза.

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"Новый альбом российской группы Каста. Alyona Alyona в списке. Если выбросить из уравнения вопрос участия в альбоме российской группы, то остается вопрос участия в одном альбоме с Рем Дигги, который ездил снимать клип в ДАП и прославлял русских террористов в ОРДЛО", – написал блогер в сети.

Большинство украинцев бурно отреагировали на сотрудничество Alyona Alyona с группой "Каста" и сообщили, что не ожидали такой новости от рэп-исполнительницы.

"Ого, украинские музыканты снова тусят с российскими. Вот это странность"; "Никогда такого не было и вот опять", – писали в Facebook.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona, настоящее имя Алена Савраненко – украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке. Также была заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. В детском саду проработала 4 года.

Рэп-тексты пишет с детства, однако для широкой публики представила их только в возрасте 27 лет, когда начала выкладывать видео на YouTube. В октябре 2018 года вышел первый видеоклип "Рибки", который и сделал ее известной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona продала свою песню Galas в формате NFT за впечатляющую сумму – 7,7 тысяч долларов. Трек артистка записала совместно с канадским рэпером Dax