'Пробили дно': Melovin жестко ответил на обвинения Гвоздевой на 'Танцях з зірками'

Известный украинский певец Melovin отреагировал на заявление танцовщицы Илоны Гвоздевой, которая сказала, что на репетиции проекта "Танці з зірками" артист был выпивший. Он подчеркнул, что "пытался сгладить все углы, но зря".

Melovin опубликовал в Instagram-stories скриншот публикации с обвинениями Илоны Гвоздевой, которую потом она удалила. А также разместил свое обращение к танцовщице (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гвоздева написала в посте, что танцевальная пара отдыхала в дни, когда могла состояться репетиция, а в день встречи певец был пьян, а его партнерша "никак не могла настроиться на работу".

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"В итоге все, что поставила, им не подошло. И они даже не отрабатывали. Во время моего отсутствия им ставил другой хореограф и конечно это им не помогло. В итоге ничего не умея, не танцуя и не делая шарились по залу", – написала Илона Гвоздева.

Она добавила, что потом артист уехал по своим делам, а его партнерша красить ногти и волосы.

"Бесят уже их тупые высказывания. Вместо "спасибо" снова обосрали", – отреагировала хореограф.

После этого, Гвоздева удалила свою публикацию, что заметил Melovin.

"Удаление не поможет. Меня за**бало это двуличие. Я пытался сгладить все углы, но зря. Вы показали свое истинное лицо, пробив дно человечности. Я не ожидал, уважаемый победитель. Мне противно и мерзко, что я обнимал вас, целовал на прощание", – написал он.

Коротко о знаменитостях:

Melovin (Константин Бочаров) – украинский певец, музыкант и победитель шоу "Х-Фактор". Родился в 1997 году в Одессе. Представлял Украину на Евровидение в 2016 году. Выиграл премию Фаворит Успеха в номинации "Молодой талант года" в 2016, а также премию M1 Music Awards "Прорыв года" в 2019.

Илона Гвоздева – украинская танцовщица, хореограф. Родилась в 1988 году в Автономной Республике Крым. Участница талант-шоу "Танці з зірками". Чемпионка Украины по танцам в стиле фанк. Замужем и воспитывает дочь Валерию и сына Доминика.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что MELOVIN признался в любви к фоторедакторам. Артист не видит в этом что-то плохое, ведь так делают все звезды шоу-бизнеса и не только.