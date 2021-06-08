После обвинений Киркорова от Лободы ушел продюсер: все подробности скандала

Украинский продюсер Нателла Крапивина заявила, что прекращает сотрудничество с певицей Светланой Лободой и уходит из шоу-бизнеса. О своем решении женщина сообщила после скандала с российским артистом Филиппом Киркоровым.

Соответствующее заявление Крапивина сделала на личной странице в Instagram. Она загадочно отметила, что все бесконечное рано или поздное обретает свой конец.

"Все бесконечное конец свой обретает. С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу", – написала Нателла.

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Причины ухода она не назвала, но фанаты в комментариях предположили, что это из-за скандала с Киркоровым. Не так давно продюсер жестко раскритиковала премию МУЗ-ТВ, назвав ее "цирком уродов". Она заявляла, что всем остальным до номера Лободы на шоу, как "Роскосмосу" к Илону Маску.

Нателла также прокомментировала одно из фото Филиппа на красной дорожке. Там поп-король позировал с новым другом, блогером и экс-возлюбленным Ольги Бузовой Давидом Манукяном. Крапівіна написала что за такое "раньше на Кавказе расчленяли на шашлык".

Также Нателла написала, что всем остальным до номера Лободы на МУЗ-ТВ, как "Роскосмосу" к Илону Маску.

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