'Не хотела обидеть это': Гвоздева 'извинилась' перед представителями ЛГБТ и снова попала в конфуз. Видео

Известная танцовщица Илона Гвоздева "извинилась" перед представителями ЛГБТ сообщества за то, что обозвала их психически нездоровыми. Артистка назвала гомосексуальность "новым веянием" и добавила, что в ее семье нетрадиционная ориентация не считается чем-то нормальным.

Такое заявление хореограф сделала в беседе с журналистами "Зіркового шляху". Знаменитость призналась, что не представляет, как должна объяснить своим детям о любви между людьми одного пола (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Напомним, что в интервью с Наталией Влащенко танцовщица высказала предположение, что все люди, относящие себя к представителям ЛГБТ сообщества, являются психически нездоровыми. По ее мнению, у них в детстве произошла травмирующая ситуация, не позволяющая строить романтические отношения с противоположным полом.

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В новом разговоре с журналистами Илона признала, что гомосексуальность – не диагноз и не болезнь. Звезда даже рассказала о своих коллегах нетрадиционной ориентации, которых она считает очень талантливыми личностями.

"Я не хотела обидеть это новое веяние. Это действительно не диагноз и не болезнь, просто я могла неправильно выразиться", – извинилась гостья.

Однако, для себя Гвоздева все еще не решила, как ее дочь Валерия и сын Доминик должны будут узнать об отношениях между геями или лесбиянками. Артистка также затронула явление трансофобии, отвечая на обвинение травести-дивы Монро, недавно обидевшейся на Илону из-за ее позиции.

"Я не знаю, как должна сейчас или через 5 лет объяснить своим детям, что это норма и сейчас такой мир. Как я должна сказать, что если ты чувствуешь себя мальчиком или девочкой, но не являешься им на самом деле... Я не могу это объяснить сейчас", – закончила танцовщица.

Отметим, что ранее у Илоны Гвоздевой и певца MELOVIN, который в этом году заявил о своей бисексуальности, возник конфликт. Хореограф обвинила пару Константина Бочарова и Лизу Русину в отсутствии серьезной подготовки к шоу "Танці з зірками" на 1+1.

Артист остро отреагировал на замечания наставницы, назвав ее двуличной, а танцовщица в свою очередь станцевала праздничное ча-ча-ча во время вылета пары из проекта.