Актер Талашко уволился из университета после секс-скандала. Подробности

75-летний украинский актер, преподаватель Владимир Талашко, который в августе попал в секс-скандал, больше не работает в КНУТКиТ им. Карпенко-Карого. Народный артист написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Актриса Виктория Муштей, одна из первых, кто заявила о домогательствах Владимира Талашко, рассказала об этом на личной странице в Facebook. "Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка", – отметила Виктория.

Она добавила, что все трудности, через которые ей довелось пройти, стоили того, чтобы новые студентки не были жертвами насилия. Также, по ее мнению, это будет примером для преподавателей, злоупотребляющих властью.

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Актриса заявила, что не станет мириться с подобной системой, но и поменять ее будет не просто.

"Я хочу жить в стране, где такое не считается нормой", — подытожила актриса.

Напомним:

Студентки университета, в котором работал Владимир Талашко, обвиняли своего преподавателя в том, что он склонял их к интиму. Он якобы приглашал девушек к себе домой, чтобы рассмотреть их талант, дать несколько советов перед экзаменами, они выпивали, а затем он "фотографировал голыми, заводил в спальню и склонял к интиму". После огласки скандала в сети, Министерство культуры инициировало расследование.

Коротко о знаменитости:

Владимир Талашко – советский и украинский актер, родом из Ковели (Волынская область). В 2002 году ему присвоили звание Народного артиста Украины. С 1972 года является актером киностудии имени А. Довженко. Известен благодаря роли в фильме "В бой идут одни старики", в который он попал благодаря кинорежиссеру Леониду Быкову, заметившего Талашко в шестисерийной киноленте "Как закалялась сталь".

Владимир в прошлом – ведущий программ "Будем жить" и "Полевая почта памяти". Преподавал в университете КНУТКиТ более 40 лет. Есть дочь Богдана Кудрявцева, которая родила Талашко двух внучек – Лину и Есению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что актриса Анастасия Вергелес призналась, что Владимир Талашко требовал от нее интима и унижал перед сверстниками. В свою очередь, руководство университета якобы никак не реагировало.