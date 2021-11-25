Павлик сдался Созаевой после очередного скандала с Репяховой: "Отдам все, что нажили". Видео

Украинский певец Виктор Павлик заявил, что отдаст экс-супруге, танцовщице Ларисе Созаевой "все, что они нажили", так как не готов больше терпеть "нападки" женщины на его нынешнюю избранницу Екатерину Репяхову. Он поставил точку в скандале после того, как Репяхова обвинила Созаеву в атаке ботов на свой аккаунт.

Новый поворот в публичных семейных разборках произошел 25 ноября. Началось все с того, что молодая жена Павлика написала в Instagram, что ее "хотят уничтожить".

"Меня, мою блогерскую деятельность, мой труд, мою репутацию и все мои вложения в десятки тысяч долларов", – уточнила Репяхова.

Видео дня

Она заявила, что враг и недоброжелатель у нее один, намекнув на Созаеву. Та якобы "не может простить успехи" Репяховой и "открыто желает ее семье всю жизнь жить на съемных квартирах".

По словам возлюбленной артиста, ее рекламодателей в соцсети несколько дней подряд атакуют ботами.

"Сначала у меня была истерика, слезы, нервы, страх. Но я взяла себя в руки. Не Instagram-ом единым... Этот случай – прекрасная возможность создать свое дело за пределами Instagram", – написала Репяхова.

После этого Созаева ответила "сопернице". Она записала видео, назвав Репяхову "неуважаемой", "очень странной женщиной" и "очень наглой, хладнокровной тварью".

Бывшая жена Павлика отметила, что Репяхова зациклена на ней. Созаева также напомнила, что девушка шесть лет назад увела от нее мужа, хотя тот якобы не хотел уходить.

"Дело даже не в этом. Это правильно, что он ушел. Я очень рада, что он наконец-таки нашел человека, достойного себе", – с иронией сказала экс-возлюбленная певца.

Она сказала, что Репяховаревнует и говорит много неправды о ней, а также не разрешает своему нынешнему супругу контактировать с ней.

"У тебя истерика каждый раз, когда произносится мое имя", – обратилась Созаева к Репяховой.

Она добавила, что Репяхова "спокойно готовилась к свадьбе", когда сын Павлика Павел умирал. Созаева в конце попросила "соперницу" оставить ее в покое.

После этого видео в ситуацию вмешался сам Павлик. Он заявил, что хотел уйти от экс-жены и "не жалеет ни о чем". При этом он заверил, что уважает бывшую и благодарен ей за многое.

"Я поддерживал ее всегда, все, что от меня зависело. А иногда даже против воли моей нынешней жены. Но! Еще раз видеть оскорбительные слова от бывшей в сторону моей жены у меня нет сил", – заявил певец.

Он обратился к Созаевой и сказал, что отдаст ей все, что они нажили. "Мне ничего не нужно, главное, будь счастлива! Очень тебя прошу! Просто будь счастлива.И дальше я тебе ничего не должен", – закончил свой пост артист.

Коротко о знаменитостях:

Виктор Павлик – украинский певец, Народный артист Украины. Родился в 1965 году в Теребовле. Петь под гитару начал еще в юном возрасте. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.

Екатерина Репяхова родилась в Днепре, в 17 лет переехала в Киев. Она моложе Павлика на 28 лет. У пары родился сын Михаил.

Лариса Созаева – украинская танцовщица и экс-супруга Павлика, родом из Тернополя. В 2020 году ее 21-летний сын Павел скончался от рака костей.

Как писал OBOZREVATEL, ранее несмотря на скандал вокруг квартиры и измены экс-возлюбленного Созаева поблагодарила Павлика и назвала артиста "достойным мужчиной".

Также Созаева обнародовала трогательные видео с умершим сыном Павлом. На одном из роликов парень поет под гитару "Не жди меня, мама", а на втором – готовит на кухне.