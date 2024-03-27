'Невосполнимая потеря'. Двукратная чемпионка России погибла в теракте в 'Крокус Сити'

В результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибла участница паралимпийской сборной России по настольному теннису Екатерина Попова. 39-летняя девушка была мастером спорта и двукратной чемпионкой России.

В составе национальной команды РФ она принимала участие в чемпионате Европы и престижных международных соревнованиях среди людей с поражением опорно двигательного аппарата (ПОДА). В активе Поповой серебрянные и бронзовые медали.

"Ее уход - большая утрата для спортивной общественности и сборной России по настольному теннису спорта лиц с ПОДА. Своими достижениями она внесла значимый личный вклад в развитие этого вида спорта. Это невосполнимая потеря для нас", - говорится в некрологе на сайте Паралимийского комитета РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" под Москвой несколько человек в камуфляже открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По последним данным, погибли по меньшей мере 133 человек, еще около 150 пострадали.

– Москва активно пытается обвинить в теракте в "Крокусе" Украину. В Следкоме РФ заявили, что причастных к стрельбе поймали в Брянской области якобы на пути в Украину. Об "украинских контактах подозреваемых" заявили и в ФСБ РФ.

– Диктатор Владимир Путин молчал почти сутки после теракта в "Крокусе", после чего обвинил Киев якобы в подготовке "окна" для побега подозреваемых.

– Посол Беларуси в РФ заявил, что подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" задержали на границе России с Беларусью.

– В ГУР рассказали, что слова Путина не выдерживают никакой критики и очень многое указывает на то, что спецслужбы РФ не пытались предотвратить организацию теракта или даже могли способствовать ему.

– В США отвергли возможность причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле" и возложили ответственность за произошедшее на ИГИЛ. Спикер МИД РФ Мария Захарова выдала, что любое оправдание Киева со стороны Вашингтона "должно рассматриваться как улика".

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