Россия официально обвинила Украину в теракте в "Крокусе". Кроме того, они требуют ареста главы СБУ Василия Малюка.

Об этом сообщает МИД страны-агрессора. Там требуют "прекратить поддержку террористической деятельности".

"Передали Украине требования об аресте причастных к нападению на "Крокус" и других терактов", - цинично заявили в МИД РФ.

Кроме того, в дипломатическом ведомстве страны-агрессора требуют, чтобы "Киев задержал главу СБУ Василия Малюка" за организацию подрыва Крымского моста в 2022 году.

В МИД страны-агрессора отмечают, что нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет за собой ответственность. Как говорится в сообщении ведомства, следственные действия указывают, что среди организованных Украиной терактов называются убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, ранения писателя Захара Прилепина, гибель людей при взрыве на Крымском мосту и рейды запрещенного в России "Российского добровольческого корпуса" убийствами и увечьями мирных граждан".

"Россия требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности и возместить причиненный жертвам ущерб", – сообщили в дипломатическом ведомстве РФ.

Как писал OBOZ.UA, Илья Кива, Владлен Татарский, Захар Прилепин и другие преступники отдают кармические долги украинскому народу. По словам главы СБУ Василия Малюка, справедливое наказание догнало всех этих негодяев.

Российские пропагандисты заявляли, что на теле украинского предателя обнаружили резаную рану и гематому. Однако источники OBOZ.UA сообщили, что ликвидация этого коллаборанта и пропагандиста была уникальной спецоперацией СБУ, а преступник был застрелен из стрелкового оружия.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным настойчиво пытаются повесить теракт в Украине. Кроме самого "президента" РФ Украину в нападении на "Крокус Сити Холл" обвинили ряд депутатов госдумы, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава Совбеза РФ Николай Патрушев и его заместитель Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, спикер МИД РФ Мария Захарова и другие.

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