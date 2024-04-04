Министры обороны Франции и России провели телефонный разговор: о чем говорили

Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню разговаривал с российским коллегой Сергеем Шойгу. Это первый с октября 2022 г. контакт РФ и Франции на уровне оборонных ведомств.

В РФ о звонке из Франции официально не сообщили. В свою очередь Министерство вооруженных сил Франции рассказало, о чем именно говорили Шойгу и Лекорню.

В частности, французский министр "напомнил Шойгу о решительном осуждении терактов и солидарности Франции с жертвами и их семьями". Речь идет об убийстве россиян в "Крокус Сити Холл".

"Лекорню подтвердил, что у Франции нет информации о наличии связи между этой террористической атакой и Украиной. Он призвал Россию прекратить любую эксплуатацию этой темы", - отметили во Франции.

Отдельно Лекорню "безоговорочно осудил захватническую войну, которую Россия развязала в Украине, и напомнил, что Франция будет продолжать поддерживать Украину так долго и настолько интенсивно, как это необходимо". Таким образом, Франция стремится принести мир и безопасность в Европу, добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки за две недели до теракта в пригороде Москвы 22 марта предупреждали российские власти о том, что нападение, предположительно, произойдет именно в "Крокус Сити Холли". Впрочем, Россия предупреждением пренебрегла и не приняла меры по предотвращению нападения.

Тем временем Служба внешней разведки РФ активизировала усилия по обвинению Украины в теракте в "Крокусе". В стране-агрессоре категорически отрицают любую причастность к нападению "Исламского государства", боевики которого сами взяли на себя ответственность за теракт.