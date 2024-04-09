Не в интересах Франции разговаривать с Россией, – глава МИД Сежурне

Заявления и сведения от российских официальных лиц являются ложью. Поэтому продолжение диалога с Россией не отвечает интересам Франции.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. С таким комментарием он выступил после того, как в телефонном разговоре между французскими и российскими чиновниками были озвучены различные версии по поводу теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" с более чем сотней человеческих жертв.

"Пока не в наших интересах проводить дискуссии с российскими официальными лицами", – сказал Стефан Сежурне французским СМИ.

Он подчеркнул, что прежде чем Франция сможет снова говорить с россиянами, стороны должны сначала восстановить доверие, возможно, прежде всего, чтобы военная ситуация стабилизировалась в Украине, чтобы сделать возможным возобновление отношений.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "причудливым и угрожающим" тон России после разговора между министром обороны Франции Себастьеном Лекорне и его российским коллегой Сергеем Шойгу.

Во Франции заявили, что Лекорню пытался передать Кремлю "полезную информацию" о нападении 22 марта.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ-К, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Путиным настойчиво пытаются повесить теракт в Украине.

Аналитики ISW объяснили, почему Кремль обвиняет Украину в теракте в "Крокусе". Они также предостерегли, что игнорирование настоящих причин и исполнителей нападения сыграет с Россией злую шутку.