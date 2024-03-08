Посольство США предупредило о возможных терактах в Москве в ближайшие двое суток: что происходит

Посольство Соединенных Штатов Америки предупредило граждан своей страны, которые находятся на территории России, избегать больших скоплений людей в ближайшие два дня. В частности американцам рекомендовали не посещать публичные мероприятия в Москве.

Соответствующее предупреждение опубликовали в четверг, 7 марта, на сайте дипломатического представительства Штатов. Причиной в посольстве назвали сообщения о том, что "экстремисты планируют атаковать большие собрания" в столице страны-агрессора.

"Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты в ближайшее время планируют атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует избегать массовых собраний в течение следующих 48 часов", – говорится в сообщении.

Там также написали действия, которые необходимо предпринять. Американцев призвали избегать скопления людей, следить за обновлениями в местных СМИ и следить за своим окружением.

Отметим, что через некоторое время сайт посольства США в России "лег".

"Приносим извинения, на данный момент сайт испытывает технические трудности. Пожалуйста, попробуйте снова через пару минут", – сказано на ресурсе.

На сайте МИД Великобритании также появилось сообщение о возможной угрозе терактов в РФ в ближайшие двое суток.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской Карелии силовики убили 49-летнего беларуского активиста Николая Алексеева. Сотрудники ФСБ хотели задержать его в рамках уголовного дела о "подготовке теракта".