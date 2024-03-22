В Москве неизвестные устроили стрельбу в концертном зале и подожгли здание: есть жертвы. Фото и видео

Вечером в пятницу, в РФ неизвестные устроили стрельбу в концерном зале "Крокус Сити Холл" (Красногорск, Подмосковье). По меньшей мере 40 человек погибли, больше 100 получили ранения.

Стрельба произошла перед началом концерта группы "Пикник", пишут росСМИ. Огонь по посетителям открыли люди в камуфляже.

Части людей удалось покинуть помещение, а некоторые спрятались на -1 этаже. Сообщалось, что некоторые стрелки забаррикадировались внутри здания.

Позже в "Крокус Сити" вспыхнул масштабный пожар, его причиной стал поджог. Однако спасатели не могли начать тушить огонь, поскольку ждали прибытия силовиков.

Начала рушиться кровля здания, людей спасали з крыши "Крокуса". Эвакуацией людей занимался СОБР вместе с пожарными.

Впоследствии количество пострадавших возросло до 130, из "Крокуса" продолжали выносить тела погибших. Сначала росСМИ писали о 12 погибших, затем эта цифра выросла до 40.

Из-за теракта на территории Московской области начали отменять все запланированные массовые, спортивные и культурные мероприятия, а в аэропортах ввели дополнительные меры безопасности.

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