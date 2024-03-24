В РФ провели суд над подозреваемыми в теракте в Москве: что о них известно

Басманный суд Москвы рассматривает дело подозреваемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". На скамье подсудимых находятся четверо граждан Таджикистана, которых удалось задержать российским силовикам: Мирзоев Далерджон Баротович, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобор Файзов и Фаридуни Шамсидин.

Им предъявлены обвинения в теракте в составе группы лиц, пишут росСМИ. Первый фигурант, Мирзоев, признал вину в полном объеме. В ближайшие два месяца он проведет в СИЗО – до 22 мая.

Как пишут российские медиа, на заседании выяснилось, что у 32-летнего подозреваемого нет регистрации на территории России, он женат и имеет четверых детей. Мирзоев не знает русского и говорит через переводчика.

Ему предъявлены обвинения в части третьей статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Вопрос об аресте Далерджона Мирзоева суд рассматривал в закрытом режиме.

Второй обвиняемый, Рачабализод Саидакрами Муродали, остался без части уха во время задержания российскими силовиками. На скамье подсудимых он появился с повязкой и синяками на лице. Тоже не понимает русского.

Подозреваемому 30 лет, он женат и имеет ребенка, пишут росСМИ. Безработный, имеет незаконченное среднее образование, не помнит, где зарегистрирован в России. Муродали также арестован до 22 мая.

Фаридуни Шамсидин – 25 летний гражданин Таджикистана. Подозреваемый женат, у него есть 8-месячный ребенок. Был официально трудоустроен в Подольске, разнорабочий на "Фабрике Паркета". Был зарегистрирован в Красногорске.

Еще одного подозреваемого, Мухаммадсобира Файзова, доставили в зал суда на носилках и с врачом скорой. Подозреваемому 19 лет, уроженец Таджикистана. Холост, нет детей, имеет среднее образование, до этого работал барбером в Иваново, там и зарегистрирован. Ранее не судим.

По результатам заседания всех участников теракта в "Крокусе" отправили в СИЗО на два месяца. В течение этого времени будет продолжаться следствие по делу, после чего будет вынесен приговор.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Один из подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" Фариддун Шамсутдин посещал здание еще 7 марта и случайно попал в объектив фотографа концертного зала. Он приходил на один из спектаклей в "Крокусе".

– Подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" задержали на границе РФ с Беларусью.

– В ГУР рассказали, что слова Путина не выдерживают никакой критики и очень многое указывает на то, что российские спецслужбы не пытались вмешаться в организацию теракта или даже могли способствовать ему.

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