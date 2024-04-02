"Мы знаем, кто совершил нападение, и мы заинтересованы в том, чтобы знать, кто заказал это нападение. Это преступление может быть только звеном в цепи попыток тех, кто воюет с нашей страной с 2014 года руками киевского режима", - заявил о террористическом акте в Крокусе, так называемый, президент россии Володя Путин.

От радости в постели запрыгало дитя:

"Неужто в самом деле? Неужто не шутя?"

А мать ему: "Бай-бай! закрой свои ты глазки;

Пора уснуть уж наконец,

Послушавши, как царь-отец рассказывает сказки" (А.С. Пушкин)

Почтить память погибших в этом хорошо спланированном ФСБ "мероприятии" приехало более ста пОслов зарубежных стран. Это как бальзам на душу кремлевским старцам, поскольку нагнетание военной истерии в РФ требует жертв и они должны быть как-то "отмечены" Западом, а не только своим плохо мыслящим народом. Однако, по сути дела ничего не изменилось, так как руководство ведущих стран Запада пользуется сводками своих разведок и перестало верить Кремлю от слова совсем. Что же дальше? Российская пропаганда из кожи вон лезет, дабы хоть как-то приободрить свой народ. С каждым днем это становится делать все труднее и труднее. Можно строить "влажные" мечты - "разобрать Украину по кирпичикам", но вот как это реализовать? - никто не знает.

Лидеры G7 и члены Европарламента не идиоты, там все знают и понимают. Если сегодня Украина не получает вооружения в том объеме, чтобы обломать оккупантам зубы, это не значит, что от нее отвернулись. Все будет в нужном количестве и даже больше. Задача Украины и ее союзников на Западе – вернуть Крым. После чего разговоры о какой-то возможной победе россии будут выглядеть, как плевки против ветра. Фронт посыплется, а тыл впадет в ступор. Что самое болезненное для россии может быть сегодня? Несомненно и очевидно – это нанесение ущерба инфраструктуре столице. Белгород, Курск, Воронеж и другие города необъятной россии для обитателей Кремля абсолютно малозначительны, но вот отключение электричества и воды в стольном граде будет ударом ниже пояса. Это также важно, как и ликвидация средств доставки ракет и бомб. Формула мира на самом деле достаточно проста: Чтобы в столице РФ воздушная тревога звучала ровно столько же раз, как и в Киеве. Разница лишь в том, что ПРО Киева на порядок сильнее ПРО Москвы.

Расчет Запада на усталость российского народа от войны хотя и "попахивает" чрезмерной осторожностью и нежеланием бить Москву "по мордасам", однако имеет свое объяснение. Дело не в Путине, а в тех, кто его окружает и имеет доступ к тактическому ЯО. Там немало сумасшедших ястребов, которым нечего терять, в отличии от "пересидента" и его олигархов. Даже если убрать Путина сейчас, то не факт, что в россии начнутся кардинальные перемены. Там сложилась целая каста "воров в законе" из бюджета и они совсем не хотят лишаться своих насиженных мест и бизнесов. Проводить эксперименты над душевнобольными весьма опасно и мир скорее подождет, когда ситуация внутри россии достигнет точки кипения. Сколько это продлится?, – никто не знает, но точно не дольше, чем закат и распад Османской империи.