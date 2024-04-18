В России начался новый виток "охоты на ведьм": после облав на мигрантов взялись за своих – досталось и оккупантам

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Московской области, который произошел 22 марта 2024 года, привел к всплеску ксенофобии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. Проводятся многочисленные рейды, во время которых таджиков, киргизов и узбеков или депортируют, или отвозят в военкомат. Однако уже достается и представителям коренных народов России – и это уже привело к резкому росту напряженности.

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Облавы и закручивание гаек

Российские силовики устроили крупнейшую за десятилетие "охоту" на нелегальных мигрантов – рейды прошли почти в 70 регионах РФ. Только во время одного из них 10 апреля в Москве выявили шесть тысяч мигрантов, якобы нарушивших правила въезда в страну или пребывания в ней.

Во время облав "правоохранители" бросали в "обезьянники" всех, кто имеет так называемую восточную внешность, используя при этом полицейские дубинки или любые подручные средства.

Интересный факт: досталось и двум якутам, один из которых оказался "героем СВО". Возмущенного беспределом оккупанта, выжившего на войне в Украине, в Москве прилично отколотили свои.

Часть мигрантов из стран Центральной Азии, преимущественно таджиков, российские силовики продолжают свозить в военкоматы. Причем среди "новобранцев" есть как лица с гражданством РФ, так и без него – такие случаи сейчас массово фиксируют российские правозащитники.

Помимо этого, ужесточается миграционное законодательство. В 27 регионах РФ мигрантам уже запретили работать в службах такси, а в 18 – в сфере торговли. Чаще всего, по данным оппозиционного канала "Агентство. Новости", им запрещено торговать алкоголем, табаком и продуктами, чуть реже – хлебом, фруктами и деревом. В отдельных регионах мигрантам также запрещают работу в гостиничном бизнесе, общепите, библиотеках и даже в сфере финансовых услуг. А в оккупированном Россией Крыму мигрантам запретили занимать должности не только в транспортной сфере, но и в сельском хозяйстве, а также в IT.

Сейчас путинский режим продолжает закручивать гайки. Российское минцифры уже подготовило законопроект, согласно которому иностранные граждане, в том числе трудовые мигранты, или лица без гражданства, смогут приобретать sim-карты российских операторов связи только при наличии регистрации на портале "Госуслуг" с использованием биометрии и при личном посещении салонов связи.

Собираются фильтровать мигрантов и по степени знания русского языка: в Рособрнадзоре заговорили о пересмотре минимального балла на экзамене для иностранцев, необходимого для получения вида на жительство или гражданства. Теперь собираются проверять и устную речь.

Также в РФ уже начали готовить "лагеря" для мигрантов. Например, в Московской области их планируют селить на территории стройки, на которой они и работают. При этом им будет запрещено привозить свои семьи, в том числе детей.

Угроза у себя дома

В то время как много таджиков из-за гонений были вынуждены уехать в родную страну, в самой России ситуация становится все напряженнее.

Например, в Поволжье проживают представители этнических групп, которые традиционно исповедуют ислам, зачастую имеют такие же имена, что и мигранты из Центральной Азии. И главное, на что сейчас в первую очередь обращают внимание ксенофобы, – у этих россиян "не такая" внешность.

Например, в Башкортостане большая часть населения – это башкиры и татары, в Чувашской Республике почти 70% – чуваши, в Удмуртской Республике – почти 40% удмуртов и татар, а в Республике Марий Эл более 50% – марийцы, татары и чуваши.

О начавшихся проблемах сообщают уже многие представители коренных народов РФ, которых путают с мигрантами и нападают на них. Показательный случай произошел в Котельниках Московской области, где под раздачу попала россиянка из Дагестана.

Амина утверждает, что "нацисты после теракта не делают различия, и достается всем".

"Какая-то молодежь зашла ко мне, начали хамить, что я должна свалить к себе в страну. Но это моя страна и есть! Мои земляки-дагестанцы сейчас воюют и умирают на "СВО", а эти нацисты кайфуют в Москве. Храбрости хватает только чтоб на меня ругаться! Иди воюй, если ты такой умный, смелый русский!" – заявила она в разговоре с The Insider.

А в Нижнем Новгороде избили бурята, который недавно вернулся с войны в Украине и гостил у сослуживца – в тот вечер они вместе отдыхали в кафе. Оккупанта местные жители приняли за мигранта.

И таких случаев, когда в РФ достается как оккупантам, принимающим участие в войне против Украины, так и их родственникам, с каждым днем становится все больше. А это первые звоночки гражданского противостояний, с которыми еще предстоит столкнуться России.