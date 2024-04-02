Задержанный после теракта в 'Крокусе' чеченец почти сразу умер в отделении полиции: что случилось

В России в полиции скончался чеченец Асхаб Успанов, задержанный после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холли". Его смерть наступила 22 марта через несколько часов после ареста и, как утверждают родные и знакомые, в результате пыток со стороны российских силовиков.

Об этом сообщило издание "Настоящее Время", ссылаясь на информацию матери погибшего Таисы Успановой. По словам женщины, перед задержанием ее сын ехал на работу к жене.

После задержания он позвонил по телефону жене и сообщил, где находится. Она хотела приехать в участок, но Успанов попросил ее этого не делать, объяснив, что полиция на него "ничего не имеет".

Однако позже мужчина перезвонил и попросил таки жену приехать за ним, уточнив, что нагрубил силовикам. Когда женщина приехала в отделение, полицейские сказали, что ее мужа больше нет.

Женщина подумала, что они что-то путают и объяснила, что недавно разговаривала с мужем по телефону. В ответ на это силовики ей цинично ответили: "Разговаривала, а теперь не будешь".

Издание также отметило, что первым о смерти Асхаба Успанова со ссылкой на свои источники сообщил чеченский оппозиционный Telegram-канал 1ADAT. Там утверждают, что мужчину российские силовики замучили до смерти. Канал опубликовал кадры с телом Успанова. Снявший это видео мужчина говорит, что российские силовики инсценировали самоубийство чеченца, пытаясь "скрыть свое преступление".

"Убит московскими силовиками 22 марта Успанов Асхаб Русланович. Убили без доказательств его причастности к теракту в "Крокусе". На видео можете увидеть те следы от пыток, о которых мы писали, и можете слышать о результатах вскрытия. Самое главное, что самих террористов сейчас судят, а Успанова просто забили насмерть", – говорится в сообщении канала.

Мать Успанова заявила, что ее сын не мог покончить с собой, поскольку был мусульманином.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус" и подожгли здание. Согласно официальным сообщениям РФ, погибли более 130 посетителей концертного зала (подавляющее большинство – не от пуль, а от огня и дыма), пострадали сотни.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка ИГИЛ, там даже показали снятое нападающими видео с "Крокус Сити Холла". Однако российские чиновники во главе с диктатором Владимиром Путиным настойчиво пытаются повесить теракт на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в подмосковном "Крокусе", в котором обвиняют выходцев из Таджикистана, в России усилились гонения на мигрантов из Центральной Азии. Силовики устраивают облавы на крупные предприятия, где они работают, вручают им повестки в военкоматы или депортируют. Также мигранты жалуются на угрозы, нападения, погромы и другую травлю.

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