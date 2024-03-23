Сплошное пожарище: как выглядит 'Крокус Сити Холл' после теракта. Фото и видео

В сети появились фото и видео зала "Крокус Сити Холл". Накануне в нем террористы устроили стрельбу и пожар.

Об этом сообщают российские паблики. По их данным, на данный момент там обнаружено 146 тел погибших.

Всего во время обрушения купола в зале могло находиться не менее 200 человек.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а затем подожгли здание. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимуме 150 погибших и значительном количестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

После нападения вооруженных людей на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье российские власти, правоохранители и пропаганда, а также западные чиновники начали выдвигать свои версии. Конечно, не обошлось без заявлений об "украинском следе", сюда же приплели таджиков и ИГИЛ.

Между тем, российские СМИ пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", версию с якобы причастностью Украины к событиям подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры.

Так, в следственном РФ заявили, что якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Прогнозируемо после этого прозвучали заявления, что они пытались скрыться на территории Украины, но были "пойманы" в Брянской области. "Убегали" так называемые "террористы" якобы на той же машине, которая еще накануне вечером засветилась возле "Крокуса" и с тех пор была объявлена в розыск по всей стране. Об "украинских контактах" задержанных заявили также в ФСБ РФ.