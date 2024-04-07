"Ехали в Киев по миллион рублей": росТВ показало "допросы" подозреваемых в теракте в "Крокусе". Видео

Несмотря на то, что "Исламское государство" (ИГИЛ) публично заявило о своей ответственности за теракт в российском "Крокус Сити Холле", кремлевская пропаганда активно пытается доказать "вину" Украины. РосТВ показало новые "допросы" террористов, на которых они заявили, что после массового убийства якобы ехали в Киев по миллион долларов.

Соответствующий сюжет 7 апреля распространил один из центральных российских телеканалов. Видеоролики "допросов" четырех задержанных предоставила ФСБ РФ.

Осторожно, видео снято пропагандистами страны-агрессора!

Координатором террористы ИГИЛ назвали некого Сайфулло. "Сайфулло нам сообщил, чтобы мы ехали в Украину, Киев. И там один миллион рублей дадут", – заверил подозреваемый, которому российский силовик во время задержания отрезал ухо.

Куратор якобы определил место атаки, выбрал маршрут отхода.

Роспропаганда утверждает: мол, для террористов готовили два коридора на границе с Украиной, в местах, где "густой лес". Более того: разминированием соответствующих участков в Сумской области, по версии Москвы, "занимались" Вооруженные силы Украины.

Границу преступники должны были перейти пешком, заявили в РФ. Пропаганда сделала вывод, что украинская сторона "непосредственно участвовала" в подготовке.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее в России как "доказательство" выдуманной ответственности Украины в теракте в "Крокусе" продемонстрировали картинку из интернета.

– Институт изучения войны обратил внимание, что Служба внешней разведки РФ активизировала усилия по ложному обвинению Киева в убийстве людей в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

– Теракт произошел 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу и подожгли здание. Заявляется о гибели 144 посетителей (подавляющее большинство умерло не от пуль, а от огня и дыма).

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