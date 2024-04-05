'Фото с украинским флагом': в России нашли новое 'доказательство' 'причастности' Украины к теракту в 'Крокусе', но все пошло не так

В России наконец предъявили "доказательство", по версии Следственного комитета РФ, свидетельствующее о "причастности" Украины к нападению на "Крокус Сити Холл" 22 марта. Им стал якобы найденный в телефоне одного из задержанных коллаж, посвященный началу полномасштабной российской агрессии против Украины и зафиксировавший российские преступления.

В СК РФ на этом коллаже усмотрели "людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов" – и сразу же увязали теракт с "СВО". Об этом сообщают российские пропагандисты, но отчаянное желание российских властей притянуть к нападению на "Крокус" Украину вызвало насмешки даже среди россиян.

"СК получил данные из мобильных телефонов террористов, устроивших бойню в "Крокусе", – на устройствах обнаружены фотографии людей с украинском флагом, что указывает на взаимосвязь между СВО и терактом. Результаты экспертизы с мобильных телефонов, которые террористы пытались уничтожить, позволили получить значимые для следствия данные об обстоятельствах подготовки к кровавой бойне", – пишет одно из пропагандистских изданий РФ.

Еще одно уточняет: заявления о "связи между терактом и проведением СВО" – не выдумки СМИ, а реально озвученная так называемым следствием версия.

На самом деле то, что российские пропагандисты представляют как "фото людей в камуфляже", по данным российского издания "Агентство", является опубликованным более года назад коллажем, посвященным военным преступлениям РФ в Украине начиная с 24 февраля 2022 года (именно эта дата на нем и указана). Отдельные же фото из этого коллажа, как и изображение марки, посвященной затоплению флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", журналисты находили в сети и в значительно более ранних публикациях.

"Такая картинка могла сохраниться в телефоне террористов при чтении открытых источников в интернете", – отмечает "Агентство".

Но для российского "следствия", отчаянно пытающегося найти "украинский след" в теракте, такая возможность вряд ли представляет интерес.

Тем более что, в довершение к предыдущему "доказательству", в России нашли еще одно, не менее "железобетонное": мол, с целью для нападения его участники определились ровно во вторую годовщину полномасштабной агрессии РФ против Украины.

"По словам представителей СК, один из соучастников рассказал, что цель нападения была выбрана 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО. По указанию куратора он нашёл и отправил ему скриншоты изображений входов в здание "Крокус Сити Холла". Эти скриншоты также были обнаружены у него в телефоне", – отмечают пропагандисты.

Правда, как опять-таки отметило "Агентство", на обнародованных СК РФ кадрах нет даты: там указано только время.

Подобный уровень "доказательной базы" вызвал шквал насмешек даже со стороны россиян.

"Это, конечно, 5. В телефоне у 10-летнего подростка нашли фотографии динозавров и Скибиди-унитаза, что доказывает связь уничтожения динозавров фекалиями с участием малолетнего хулигана", "Доказательства железобетонные, каждый суд поверит. Странно, что фоток с американским флагом не нашли, но еще не вечер", "Так ИГИЛ взял же на себя ответственность, но все продолжают искать украинский след", "А если в телеграм, бывает, загружаются все фото с новостных каналов? Там новости и про Украину, и фото, которые они размещают, – и все это почему-то попадает в память телефона", – пишут комментаторы.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин выдал фантастическую версию, почему теракт, в котором признался ИГИЛ, "вешают" на Украину. Он заявил, что исламисты, мол, не могли устроить террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холл", как и где бы то ни было в России, ведь в РФ якобы существует "уникальное межконфессиональное и межэтническое согласие и единство".

При этом после теракта в своем обращении к россиянам Путин подчеркивал, что "мы знаем, что преступление было совершено руками радикальных исламистов", но, похоже, за прошедшие две недели успел окончательно запутаться в "показаниях".