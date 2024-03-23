Путин почти сутки избегал публики после теракта в 'Крокусе', а затем выступил с шаблонным обращением

После нападения вооруженных людей на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Подмосковье российский диктатор Владимир Путин молчал практически сутки. И в итогде днем 23 марта выступил с шаблонным заявлением.

Хозяин Кремля назвал произошедшее "кровавым и варварским терактом", объявил 24 марта "днем общенационального траура" и не удержался от рассказов про "украинский след". О чем говорил Путин, пишут российские СМИ.

Свое обращение, услышать которое россияне надеялись еще накануне, по "горячим следам" после произошедшего в Подмосковье, Путин начал около 14:30 по киевскому времени.

Он назвал нападение на "Крокус" "кровавым и варварским терактом", жертвами которого стали "десятки мирных, ни в чем неповинных людей".

Российский диктатор также выразил дежурную "благодарность" сотрудникам экстренных служб, и не менее протокольные "соболезнования" родственникам убитых. Также он "объявил 24 марта днем общенационального траура".

Далее же самоназначенный правитель РФ перешел к главной части "выступления": к "украинскому следу" в нападении на "Крокус". Он повторил ранее сделанные российскими силовиками заявления о том, что "все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины".

"Мы столкнулись не просто с терактом, а организованным массовым убийством людей. Мы установим и покараем каждого, кто покрывал террористов. Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, но становилась еще сильнее, так будет и сейчас. Террористов ждет только возмездие и забвение, будущего у них нет", – выдал диктатор.

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в концертном зале "Крокус", а после подожгли здание. По состоянию на 12:00 23 марта в РФ заявили о минимум 150 погибших и множестве пострадавших, часть из которых госпитализирована в тяжелом состоянии.

Тем временем российские пытаются свалить теракт в "Крокусе" на "киевский режим", версию с якобы причастностью Украины к произошедшему подхватили также официальные лица РФ и силовые структуры.

Так, в следкоме РФ заявили, что якобы поймали беглецов, причастных к стрельбе в "Крокусе". Прогнозированно вслед за этим прозвучали заявления, что они пытались сбежать на территорию Украины, но были "настигнуты" в Брянской области. "Бежали" так называемые "террористы" якобы на той же машине, которая еще накануне вечером засветилась возле "Крокуса" и с тех пор была объявлена в розыск по всей стране.

Об "украинских контактах" задержанных заявили также в ФСБ РФ.