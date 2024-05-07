Счет жертв идет на десятки тысяч: основные преступления кремлевского диктатора Путина, о которых мир не может забыть

В России 7 мая устраивают "инаугурацию" диктатора Владимира Путина – признанного половиной мира преступника, который ответственен за войны против соседних государств, совершение терактов на территории собственной страны и убийство своих оппонентов. За это тирана, который почти четверть века фактически является лидером страны-агрессора, могли бы судить, а вместо этого в РФ пытаются создать иллюзию законности его "пребывания" у власти еще по меньшей мере до 2030 года.

Счет жертв путинского режима идет на десятки тысяч и растет каждый день – в Украине, где продолжается одна из самых продолжительных и кровопролитных развязанных им войн. OBOZ.UA напоминает основные преступления Путина, о которых мир не может забыть.

Развязанные войны и катастрофа М17

Начавшееся Путиным под традиционным поводом "защиты мирного населения" полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2024 года стало самой большой войной в Европе со времен Второй мировой. Год назад военные эксперты прогнозировали, что ресурсов у агрессора может хватить "на два-три года", ныне в мире уже не говорят о сроках, а призывают сделать все, чтобы помочь украинцам остановить Путина сейчас, чтобы эта война не распространилась за пределы Украины.

Как посчитало ранее издание "Слово и дело", за время правления кремлевского диктатора Россия так или иначе не провела без войны ни одного дня. Кратчайшую она развязала против Грузии – боевые действия продолжались девять дней с 8 по 16 августа 2008 года. Формально Путин тогда занимал должность премьер-министра, а так называемым президентом был Дмитрий Медведев.

Дольше всего – уже 15 лет (начиная с 16 апреля 2009-го) – продолжаются вооруженные конфликты на Северном Кавказе, участие в которых принимают россияне, называя это "борьбой с терроризмом".

Вторая российско-чеченская война, во время которой Путин стал главой РФ, продолжалась девять лет и восемь месяцев (07.08.1999-16.04.2009 гг.). Ее первая фаза закончилась весной 2000-го установлением пророссийского правительства, а в последующие годы россияне зачищали партизанские движения. Потери армии РФ, по разным оценкам, составляли 7-14 тысяч военных.

Война против Украины – третья по продолжительности за время правления Путина, длится уже 10 лет и три месяца с момента аннексии Крыма и оккупации части Донбасса (два года и три месяца или 804 суток – фаза полномасштабной агрессии). Потери российской армии в ней несравнимы ни с какими другими боевыми действиями, в которых она участвовала, – более 476 тысяч убитых и раненых оккупантов.

В рамках гибридной войны против Украины государство-террорист Россия совершила одно из самых больших преступлений международного масштаба – сбитие 17 июля 2014 года самолета Boeing 777 возле Донецка. Это признанный акт уничтожения оккупационными силами РФ гражданского пассажирского самолета компании Malaysia Airlines, выполнявшего регулярный рейс МН17, в результате которого погибли все пассажиры и экипаж (в общей сложности 298 человек). 26 февраля 2016 года группа Bellingcat обнародовала расследование, в котором показала командную вертикаль – имена командиров, ответственных за сбитие пассажирского лайнера, от Путина до командующего 53-й зенитно-ракетной бригадой Мучкаева. А 17 ноября 2022-го окружной суд Гааги объявил, что только пожизненное заключение будет достаточным наказанием для россиян Игоря Гиркина (недавно путинские власти заключили его в тюрьму за "экстремизм") и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко, признанных виновными в крушении рейса MH17.

Кроме террора против Украины, уже почти девять лет (с 30.09.2015 года) Россия участвует в боевых действиях в Сирии на стороне президента Башара Асада. И почти семь лет (с 20.11.2017-го) продолжается российская экспансия в Судане и Центральноафриканской республике – Путин воюет там руками наемников, в том числе частной военной компании "Вагнер".

Убийства оппонентов

Бывший офицер советской разведки КГБист Владимир Путин впервые стал главой РФ 24 года назад. За это время он лишь раз притворно отстранялся от "президентского" кресла, посадив туда своего приспешника Медведева, чтобы никак не допустить к власти какую-либо оппозицию. Всех оппонентов, мешавших ему устанавливать диктаторский режим, в России так или иначе лишались – в частности путем убийств "при странных обстоятельствах".

Навальный

Среди наиболее резонансных случаев гибели врагов Путина можно упомянуть не менее семи жертв, последним из которых стал оппозиционер Алексей Навальный. Главный критик путинского режима умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии строгого режима в российском заполярье – после прогулки, когда он почувствовал себя плохо.

Оппозиционный деятель и антикоррупционный активист был арестован на 19 лет по ряду обвинений. За его арестом следил весь демократический мир, а до того обсуждал его отравление нервно-паралитическим агентом "Новичок" в 2020-м. Потому и смерть Навального с самого начала вызвала вопросы и предположения, что за ней стоит Путин. Ведь, например, сообщение о ней появилось на сайте ФСИН РФ всего через две минуты после того, как эта смерть якобы официально случилась. Это вызывало подозрения, поскольку российские власти, как любой тоталитарный режим, никогда не действуют в таких случаях так оперативно, к тому же, когда речь идет о смерти политических заключенных.

В дальнейшем пропагандисты комментировали смерть главного оппозиционера так, как это было раньше в аналогичных случаях – мол, он давно не представлял опасности, поэтому эта смерть не выгодна Путину, и вообще "это сделал Запад, которому нужна некая сакральная жертва".

Немцов

Еще одно из самых громких убийств – смерть у Кремля политика Бориса Немцова, который был открытым критиком кремлевского лидера из-за его внутренней политики. Он возглавлял массовые уличные протесты против результатов парламентских выборов в РФ, раскрывал факты о коррупции среди чиновников, за что несколько раз был арестован во время разгона таких оппозиционных митингов. Также Немцов поддерживал Оранжевую революцию в Киеве, в 2014-м – Евромайдан, резко критиковал политику РФ в отношении Украины.

В феврале 2015 года, спустя всего несколько часов после того, как он призвал общественность присоединиться к маршу против военной агрессии России по отношению к Украине, оппозиционеру четыре раза выстрелили в спину. На следующий день Немцов должен был обнародовать доклад с доказательствами участия ВС РФ в боевых действиях на Донбассе. После его убийства Путин заявил, что оно "носит заказной и провокационный характер", и на словах взял "под личный контроль" расследование. Реальные убийцы (за ним стояли люди пособника кремлевского диктатора – лидера Чечни Рамзана Кадырова) и заказчики остаются на свободе.

Березовский

В свое время один из самых богатых и влиятельных людей в РФ Борис Березовский, полагают, сыграл важную роль в приходе Путина к власти, а сам не смог закрепиться возле нового лидера. Его спор с ним привел к бегству в Британию, где он клялся свергнуть Путина и осудить его за преступления. Политик также обвинил Кремль в организации убийства бывшего офицера разведки и информатора Александра Литвиненко.

В 2013 году Березовского обнаружили мертвым в замкнутой ванной его дома в Британии с петлей на шее. Сначала эту смерть считали самоубийством, однако официально и до сегодня ее установить не удалось. А друзья и родственники российского политика считают, что это было убийство на заказ Путина.

Политковская

Репортер "Новой газеты" Анна Политковская выпустила книги "Путинская Россия" и "Россия без Путина", где обвинила лидера Кремля в превращении страны в полицейское государство. Она много писала о жестоких массовых убийствах в Чечне, тоже обвиняя в этом российские власти и Кадырова. 7 октября 2006 года ее убили в лифте собственного дома, по мнению правозащитников – из-за профессиональной деятельности.

Следствие вел лично генпрокурор России, были осуждены пять мужчин. Судья признал, что убийство было заказным, но главную личность не было установлено. Путин же отмежевал Кремль от любой причастности к преступлению, заявив, что смерть журналистки "сама себе больше вредит власти России и Чеченской Республики, чем ее деятельность".

Литвиненко

Бывший агент КГБ Александр Литвиненко был большим критиком Кремля и Путина, а позже обвинил ФСБ в организации серии взрывов квартир в России в 1999 году, в результате которых погибли сотни человек. В том же году произошло российское вторжение в Чечню – и вместе с ним приход к власти Путина.

Литвиненко обвинил его в заказе убийства Политковской. Вслед за ней того же 2006-го он тоже умер – через три недели после того, как выпил чашку чая, в который был добавлен смертоносный полоний-210. Расследование в Британии, где после побега из РФ жил разведчик, установили, что отравили российские агенты Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, выполнявшие приказы, "вероятно, одобренные Путиным". Россия отказалась их экстрадировать, а в 2015 году диктатор и вовсе наградил Лугового медалью "за заслуги перед родиной".

Юшенков и Щекочихин

В 2003 году произошло сразу два убийства людей, которые вели расследование деятельности Кремля и лично Путина. Бывший полковник армии Сергей Юшенков проводил активную политическую деятельность, когда его застрелили возле дома в Москве. Отмечается, что его могли уничтожить за сбор доказательства причастности Путина к взрывам домов в 1999 году.

Журналист Юрий Щекочихин тоже расследовал эту тему, как неожиданно заболел загадочной болезнью в июле 2003 года и внезапно умер за несколько дней до того, как должен был вылететь в США. Российские власти признали его медицинские документы секретными, чем пресекли любые попытки установить причину смерти.

Теракты в России

22 марта 2024 года вооруженные люди расстреляли посетителей концертного зала "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, убив по меньшей мере 137 и ранив 182 человека. Теракт стал самым смертоносным в России за последние годы. Ответственность за него взяли террористы ИГИЛ, но, несмотря на это, путинские власти пытаются обвинить в нападении Украину.

Примечательно, что большие террористические атаки в РФ начались как раз после прихода Путина к власти. Кроме уже упомянутой серии взрывов жилых домов 1999-го, они случались практически каждый год.

2002: "Норд-Ост"

23 октября боевики с Северного Кавказа ворвались в московский театр во время мюзикла "Норд-Ост", захватили в заложники зрителей, исполнителей и персонал. Через три дня российские спецназовцы ввели ядовитый газ внутрь здания, взяли его штурмом и освободили более 700 человек. Примечательно, что тогда около 130 человек погибли от отравления тем же газом и других проблем именно во время "спасательной" операции, а не от рук чеченских боевиков.

2003: взрыв пригородного поезда

В утренний час пик 5 декабря в пределах города Ессентуки прогремел взрыв в электричке, жертвами которого стал 231 человек – из них 34 погибли на месте, 17 умерли от ран в больницах, остальные 180 получили ранения. Кремль возложил ответственность за это на чеченских сепаратистов и назвал теракт "попыткой дестабилизировать страну" накануне парламентских выборов.

2004: террористы-смертники в метро Москвы

6 февраля террорист-смертник расстрелял людей в поезде московского метрополитена между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая": погибли 42 человека и около 250 были ранены. Через пол года, 31 августа, смертница подорвала себя возле станции "Рижская", убив 10 человек и полсотни ранив.

2004: подрыв гражданских самолетов

Ночью 24 августа террористки-смертницы взорвали самолеты Ту-154 и Ту-134 в воздухе над Тульской и Ростовской областями, убив 90 человек. Один борт летел в Сочи, другой – в Волгоград, а разбились они почти одновременно. Кремлевские власти снова связали нападения с сепаратистами из Чечни.

2004: бойня в школе в Беслане

1 сентября во время праздника к новому учебному году боевики, требовавшие вывести российские войска из Чечни, захватили школу №1 в городе Беслан на Северном Кавказе. Они взяли в заложники свыше 1000 учеников, родителей и сотрудников, начав осаду, которая длилась более двух дней. Российские силы безопасности ворвались в учебное заведение и в результате их "спасательной" операции вспыхнул пожар в спортзале, где как раз находилось большинство заложников. Самый большой по количеству жертв в истории России теракт, известный как "русское 11 сентября", унес жизни 334 человек, в том числе 186 детей.

2006: взрыв на рынке в Москве

21 августа на одной из территорий Черкизовского рынка в Москве в результате взрыва погибли 14 человек, в том числе двое детей, 61 ранен. В Кремле сказали, что это было нападение шовинистической организации "Спас" на торговцев из Центральной Азии и Кавказа, мотивированное расистскими взглядами.

2007: взрывы в автобусах

31 октября в Тольятти (Самарская область) от взрыва в автобусе погибли восемь человек, пострадали более 60. Через год следствие по делу приостановлено из-за смерти подозреваемого студента-химика. 22 ноября 2007-го взрыв в пассажирском автобусе, который ехал во Владикавказ, унес жизни пяти человек, 13 были ранены. 9 декабря в Невинномыске (Ставропольский край) тоже в автобусе погибли двое и пострадали 10 человек. Исполнители теракта – бывшие милиционеры из Ингушетии – получили 23 и 24 года заключения.

2009: бомба в "Невском экспрессе"

Вечером 27 ноября от взрыва бомбы сошел с рельсов поезд "Невский экспресс", соединявший Москву и Санкт-Петербург. Погибли 27 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка во главе с чеченским боевиком Доку Умаровым.

2010: двойной теракт в метро Москвы

В час пик 29 марта с интервалом в 40 минут прогремели взрывы на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры": погиб 41 человек, 80 пострадали. Взрывные устройства в вагонах активировали две террористки-смертницы. Но упомянутый выше Умаров взял на себя ответственность за заказ двойного теракта.

2011: теракт в "Домодедово"

24 января в московском аэропорту раздался взрыв, от которого погибли 37 человек, пострадали около 170. Среди них – гражданка Украины, драматург Анна Яблонская. Террористом-смертником, по заявлению следственного РФ, был 20-летний уроженец Северного Кавказа. Но снова Умаров позже взял за это ответственность, пообещав сорвать зимние Олимпийские игры 2014 года, которые Россия принимала в Сочи.

2013: взрывы в троллейбусе и на вокзале в Волгограде

21 октября произошел взрыв на главном железнодорожном вокзале Волгограда: погибли шесть пассажиров автобуса, а также женщина, совершившая теракт – якобы уроженка Дагестана Наида Асиялова. Российское следствие утверждало, что теракт должен был произойти в столице, однако смертница по неустановленным причинам привела взрывное устройство ранее. Менее чем через 24 часа после этого в Волгограде по меньшей мере 15 человек погибли и более 20 получили ранения в результате взрыва в час пик в троллейбусе. Нападения произошли менее чем за шесть недель до начала Олимпиады в Сочи.

2017: атака в метро Санкт-Петербурга

3 апреля в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли 15 человек. Официальные лица заявили, что террористом-смертником был этнический узбек Акбаржон Джалилов. Одного мужчину позже приговорили к пожизненному заключению за финансирование взрыва, еще 10 получили длительные сроки заключения.

Будет ли наказан Путин?

1 июля 2020 года в России завершилось голосование по поправкам к Конституции, ключевой из которых является "обнуление" так называемых президентских сроков диктатора Путина. Так, в РФ окончательно решили узурпировать власть. Этот закон фактически подарил ему и членам его семьи пожизненный иммунитет от преследований после освобождения от должности главы РФ. Документ запрещает привлекать бывшего лидера страны к уголовной или административной ответственности, задерживать, арестовывать, обыскивать и допрашивать; табу распространяется на жилье, автомобили, средства связи, багаж и переписку.

На практике это означает, что лишить Путина неприкосновенности после ухода с власти практически невозможно. Но, учитывая, как россияне поддерживают его агрессивную политику и убийства мирного населения Украины, других государств, надеяться на наказание диктатора в РФ не приходится.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Этот ордер является первым в истории против лидера страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В России, конечно, отвергают любые обвинения и предупредили, что Путин отказался предстать перед судом в Гааге и не будет давать показания. Поскольку у суда Гааги нет собственной полиции, задержать объявленного в международный розыск диктатора могут только правоохранители государств-подписантов Римского устава, признающих юрисдикцию МКС (в мае 2023 года желающих было не более 30).

В апреле 2024 года 44 страны в Гааге поддержали создание специального трибунала для России за преступления против Украины.

В настоящее время Европарламент принял резолюцию, признавшую российские "выборы президента" нелегитимными. Многие страны отказались посещать очередную "церемонию введения" Путина на должность главы РФ 7 мая, но есть и те, кто лично поедет смотреть на "инаугурацию" 71-летнего военного преступника.

Ранее OBOZ.UA выяснил, что Путин скрывает своих родителей и почему россиянам врут о прошлом своего диктатора. Например, по поводу того, как выглядел "отец" главы РФ и за какую "сенсацию" о его матери убили журналиста.

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