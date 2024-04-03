Речь российского диктатора Владимира Путина на заседании коллегии МВД России 2 апреля подчеркнула несогласованную реакцию России на теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. Эта несогласованность проявляется в том, что российские власти одновременно осуществляют правоохранительные меры против миграционных сообществ, но при этом намеренно безосновательно обвиняют в этом нападении Украину.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW). Путин заявил, что российские власти анализируют действия всех российских правоохранительных, управленческих, надзорных служб и коммерческих организаций, отвечающих за концертный зал "Крокус Сити Холл", и указал МВД на необходимость усилить меры безопасности и готовность к чрезвычайным ситуациям в местах массового скопления людей.

Путин прямо утверждал, что МВД должно решить несколько нерешенных вопросов, включая реакцию на экстремистские группы, вероятно, чтобы предотвратить возможную критику, что российские разведывательные службы не смогли предотвратить нападение на "Крокус Сити Холл", особенно на фоне сообщений об игнорировании Россией международных предупреждений, в том числе от своих союзников о нападении. Путин и другие чиновники Кремля пытались координировать информационные операции, направленные на то, чтобы обвинить Украину и Запад в нападении.

Российский диктатор Путин продолжал высказывать предположение относительно возможных других бенефициаров атаки, которые МВД должно исследовать, однако глава МВД России Владимир Колокольцев в дальнейшем безосновательно выдвигал обвинения в адрес Украины, изображая ее как потенциальную криминальную и террористическую угрозу для России.

Служба внешней разведки России (СВР) 1 апреля безосновательно утверждала, что США пытаются скрыть ответственность Украины за атаку на "Крокус Сити Холл", в том числе возложив вину за атаку на афганское отделение Исламского государства Хорасан ИГИЛ.

Реакция российских правоохранительных органов и разведки на Северном Кавказе, в частности, антитеррористическая операция в Дагестане 31 марта и усиление мер против мигрантов из Центральной Азии в России, служит дополнительным подтверждением того, что российские власти считают, что террористическая угроза идет из Центральной Азии и России, а не из Украины.

В то же время Кремль будет продолжать свои усилия, чтобы использовать внутренний страх и возмущение атакой, чтобы сформировать убеждение о причастности Украины и Запада к нападению на "Крокус Сити Холл", а также к широкомасштабным предполагаемым "террористическим" актам в России. Цель этого состоит в усилении внутренней поддержки России в войне против Украины. Аналитики Института изучения войны остаются уверенными, что атаку на Крокус Сити Холл совершил ИГИЛ, и до сих пор не имеет независимых отчетов или доказательств, подтверждающих, что кроме ИГИЛ кто-то другой был ответственным за это нападение или помог ему.

Ранее сообщалось, что внешняя разведка России (СВР) активизирует усилия по поводу ошибочных обвинений Украины в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта. В стране-агрессоре намеренно отрицают какую-либо ответственность или причастность к нападению "Исламского государства".

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые кремлевские версии теракта в "Крокусе" не выдерживают критики. В стране-агрессоре заявляют не только об "украинском следе", но и приплетают к нападению таджиков.

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